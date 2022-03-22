أورسون ويلز .. من هو؟

محمد نجيم ( الرباط)

عرف المغرب السينما منذ زمن بعيد، وعرض أول فيلم عام 1897 في مدينة فاس، وفي العام نفسه صور بأرض المملكة فيلم «راعي الماعز» للمخرج الفرنسي لويس لوميير.

ومن بين أوائل المخرجين العظام الذين عشقوا المغرب وقرروا المجيء إليه لتصوير أعمالهم السينمائية الخالدة ؛ نجد المخرج الأميركي الشهير أورسون ويلز الذي شد الرحال وحمل أمتعته البسيطة إلى المغرب لتصوير تحفته السينمائية «عطيل» والتي بفضل نجاحها، أهدى هذا المخرج السعفة الذهبية التي فاز بها «عطيل» إلى المغرب وإلى كل من تعاون معه لتصوير الفيلم من أهل مدينتي الجديدة والصويرة المغربيتين.

أحب أورسون ويلز المسقاة البرتغالية، إحدى التحف العمرانية الموجودة في مدينة الجديدة والتي بناها البرتغاليون في القرن الخامس عشر الميلادي٬ وهي فضاء مربع وشيد بالحجر المنقوش، وكانت المستقاة تستعمل قبل قرون مخزناً للماء والحبوب والأسلحة، وقرر أورسون ويلز تصوير المشاهد الأولى من فيلمه بفضاء تلك المسقاة قبل أن يشد الرحال إلى مدينة الصويرة التي تبعد عن مدينة الجديدة بـ 270 كلم جنوباً.

لماذا عشق أورسون ويلز مدينة الصويرة؟

لم يكن لدى المخرج الأميركي العملاق أورسون ويلز ( 1915-1985) الكثير من المال لتحمل تكاليف تصوير الفيلم في بلاده أو في أوروبا، لأن منتج الفيلم أعلن إفلاسه، وقصد أورسون ويلز المغرب بقليل من المال، فمكث شهوراً عدة منهمكاً في تصوير وإخراج رائعته «عطيل» في فضاءات مدينة الصويرة الأثرية، خاصة في حصن «السقالة» وقد استعان أورسون ويلز بعدد من سكان وشباب مدينة الصويرة لتصوير المشاهد الرئيسة من شريط «عطيل» كما استعان بأصحاب الحرف لتصميم الملابس وديكورات الفيلم.

لماذا النصب التذكاري لأرسون ويلز في الصويرة؟

لأن أورسون ويلز، ساهم بشكل كبيرة في التعريف بمدينة الصويرة من خلال رائعته السينمائية الخالدة «عطيل» وهو الذي قضى ليالي كثيرة في واحد من أعرق فنادقها، وهو من حرك التجارة واستعان بخبرة بعض محترفي خياطة الملابس التقليدية في المدينة٬ لخياطة ملابس الجيوش بالخيش وبقايا قطع الثوب.

وكرمته المدينة بتسمية إحدى حدائق المدينة باسم حديقة أورسون ويلز٬ وفي الحديقة أقيم نصب تذكاري لهذا المخرج العظيم الذي صرح في أحد حواراته بعد تسلمه السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي :«الوقت الذي قضيته في الصويرة، من أجمل وأسعد الأوقات في حياتي».