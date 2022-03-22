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دنيا
فوائد غير متوقعة للتفاح.. تعرف عليها
فوائد غير متوقعة للتفاح.. تعرف عليها
22 مارس 2022 11:37

يحتوي التفاح على كثير من الفوائد الصحية، بفضل المواد الكيميائية النباتية التي تسمى الفلافونويد، يمكن للألياف أن تبطئ عملية الهضم حتى تشعر بالشبع بعد الأكل، هذا يمكن أن يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على التحكم في الأعراض وتقليل آثار ارتجاع الحمض ، يمكن أن تساعد ألياف التفاح أيضًا في علاج الإسهال والإمساك .

فوائد التفاح
تظهر بعض الدراسات أن المواد الكيميائية النباتية وألياف قشر التفاح تحمي من الأوعية الدموية وتلف القلب ، يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول لديك ، وقد تحمي الحمض النووي لخلاياك من شيء يسمى الضرر التأكسدي ، وهو أحد الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح يمكن أن تبطئ نمو الخلايا السرطانية، ويمكنهم حماية خلايا البنكرياس، ما يقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري .

لا داعي للقلق بشأن السكر الموجود في التفاح، على الرغم من احتوائها على الكربوهيدرات التي تؤثر على نسبة السكر في الدم ، إلا أن هذه الكربوهيدرات تختلف عن السكريات الأخرى التي تزيل الألياف المفيدة لك.

المصدر: وكالات
التفاح
الصحة والتغذية
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