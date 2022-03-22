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دنيا
5 أطعمة تحدد سلوكيات طفلك
5 أطعمة تحدد سلوكيات طفلك
22 مارس 2022 11:21

ترجمة عزة يوسف
أكدت كاث ميغاو أخصائية تغذية الأطفال٬ أن المكونات الموجودة في الطعام تؤثر في سلوكهم، وأن بعض الأطعمة تلعب دوراً مهماً في ذلك، وذكرت مجموعات محددة، حسبما نقل عنها موقع «Iol» الإخباري:

البروتين
تعتبر الفاصولياء والجبن والبيض واللحوم والمكسرات مصادر جيدة للبروتين٬ الذي يساعد في تحسين تركيز الطفل إذا تناوله في الصباح أو بعد المدرسة.

الكربوهيدرات المعقدة
تساعد الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الخضراوات وبعض الفاكهة، مثل البرتقال واليوسفي والكمثرى والجريب فروت والتفاح والكيوي، على تحسين نوم طفلك، لذلك يجب تناولها في المساء وقبل النوم بساعات عدة.

فيتامين (ب)
أظهرت الأبحاث فائدة فيتامين (ب) في تعزيز التركيز ووظائف الإدراك، ما يساعد في التعلم والذاكرة.

المصنوعات
قلل من الحلوى والمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض والأرز الأبيض، مع تناول كمية قليلة من البطاطس بالقشرة المليئة بالمغذيات.

المواد الحافظة
يجب استبعاد الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وملونات الطعام من النظام الغذائي للأطفال، لأنها قد تسبب مشاكل سلوكية كثيرة، والمواد المضافة لتحسين النكهة والطعم مثل الأسبارتام وغلوتامات أحادية الصوديوم والنتريت.

الطفل
البروتين
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