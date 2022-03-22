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دنيا
«روبوت» يتغير شكله !
«روبوت» يتغير شكله !
22 مارس 2022 11:16

أبوظبي (الاتحاد)
كشف علماء الفيزياء بجامعة باث بالمملكة المتحدة٬ أنه يُمكن وضع طبقة من مواد لينة على الروبوتات تسمح لها بالتحرك وتغيير شكلها٬ لتناسب الاحتياجات المطلوبة منها، بما يعني أن تلك المادة التي أطلقوا عليها اسم «المادة النشطة»٬ قد تغير الطريقة التي يصنع منها البشر الآلات خلال السنوات القادمة.
وأوضح الباحثون أن سطح تلك المادة اللينة يتغير دائماً على شكل كرة، بما يشبه قطرة الماء المستديرة لإنشاء أصغر مساحة سطح ممكنة، ويمكن للعلماء التحكم في الشكل الناتج عن حركة تلك الطبقة وتوظيفها وتغييرها من شكل كرة إلى نجمة مثلاً.
وتوضح الدراسة أن هذا الاكتشاف سيجعل الآلات المستقبلية مختلفة بشكل كبير عن آلات الجيل الحالي٬ التي يتم برمجتها من وحدة تحكم مركزية توجه وظائف كل الأجزاء، إلا أن روبوتات المادة النشطة ستشبه بالطريقة التي تعمل بها الأنسجة البشرية٬ حين تتحكم بأعضاء الجسم وهو ما يجعلها أكثر ليونة وقابلية للتشكل والتغير.
ووفقاً لما نشره موقع «Study Finds» (الأميركي المتخصص في الاكتشافات والدراسات العلمية)، فإن أفضل المجالات التي يمكن أن يساهم فيها هذا الاكتشاف٬ هو مجال الدواء وتحسين تفاعل الأدوية من خلال طلاء سطح الجسيمات النانوية بمادة نشطة، مع الخلايا فيتم توصيله إلى مناطق معينة بالجسم.
ويتوقع الباحثون أن يكون للاكتشاف الجديد العديد من الآثار المفيدة٬ فيمكن إنتاج تكنولوجيا مستقبلية لروبوتات أكثر ليونة وأفضل في التقاط المواد الرقيقة ومعالجتها٬ مما يؤدي إلى تغيير شكلها ووظيفتها.

روبوت
روبوتات
الروبوتات
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