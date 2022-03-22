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فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم لهذا السبب
فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة
22 مارس 2022 07:23
قالت شركة فايزر إنها سحبت شحنات من عقار أكيوريتك لعلاج ضغط الدم ومن نسختين أرخص مصرح بهما من العقار لوجود مستويات مرتفعة من مادة النتروزامين في شكل شوائب يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.
وأضافت الشركة يوم الاثنين أنها لم تتلق أي تقارير عن آثار سلبية مرتبطة بالعقار حتى الآن.
ومادة النتروزامين شائعة في المياه والأطعمة، ومنها اللحوم المعالجة والمشوية ومنتجات الألبان والخضروات.
وقد يؤدي التعرض لشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.
ومع ذلك، قالت شركة فايزر إنه لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون العقار.
وقالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون هذه المنتجات حاليا يجب أن يستشيروا أطباءهم بشأن خيارات العلاج البديلة.
وسحبت شركة فايزر كندا هذا الشهر عقار أكيوريتك نظرا لوجود الشوائب نفسها.
وفي العام الماضي، سحبت شركة الأدوية أيضا عقار شانتيكس المضاد للتدخين بسبب ارتفاع مستويات النتروزامين في تلك الأقراص.
المصدر: وكالات
السرطان
فايزر
ضغط الدم
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