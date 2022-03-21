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العالم يحتفل بيوم الأم
العالم يحتفل بيوم الأم
22 مارس 2022 01:16

أبوظبي (وكالات)

شاركت الإمارات دول العالم الاحتفال بيوم «الأم» عبر تسليط الضوء على عطاء الأمهات الإماراتيات، والاعتراف بدورهن في تنشئة الأطفال وبناء الأسرة المثالية التي تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وحرص الأبناء في أصقاع العالم على تقديم باقات الورود إلى الأمهات في يومهن، مصحوبةً بتهانٍ رقيقة تعبر عن الامتنان وتقدير تضحيات «ست الحبايب».
واحتفى محرك البحث العملاق «جوجل» بالمناسبة، واستبدل شعاره الرسمي بصور كرتونية متحركة، تجسد دور الأم في رعاية وتعليم أطفالها، وتظهر في الصور يد كبيرة تدعم يداً صغيرة في تنفيذ العمليات الأولية في الحياة مثل زراعة نبتة وغسل اليدين والعد والحساب.

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