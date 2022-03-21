«ذي باتمان» يتصدر «الشباك» أسبوعاً ثالثاً

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل فيلم «ذي باتمان»، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، تصدر شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، وفق تقديرات شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة «وورنر براذرز» ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، إيرادات بلغت 36.8 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد الماضيين في الولايات المتحدة، ما رفع إجمالي إيراداته في السوق الأميركية إلى أكثر من 300 مليون منذ بدء عرضه.

ويسجّل الفيلم نجاحاً كبيراً على مستوى العالم أيضاً، إذ وصلت إيراداته إلى 598 مليون دولار.