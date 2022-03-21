على شاشة دراما رمضان.. بطلات في «أدوار ثانية»

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد موسم رمضان الدرامي هذا العام العديد من البطولات المشتركة لعدد من النجوم الكبار، كما يشهد هذا الموسم تخلي 5 نجمات عن أدوار البطولة المطلقة التي حققنها خلال السنوات الماضية، ووافقن على أداء الدور الثاني في أعمال درامية متميزة.

مي عز الدين.. «جزيرة غمام»

تخلت مي عز الدين عن البطولة المطلقة التي قدمتها في مسلسلات «البرنسيسة بيسة»، و«رسائل»، و«خيط حرير» من أجل العودة للتواجد على شاشة رمضان بعد غياب 3 سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة كل من طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، والفنان رياض الخولي، وأحمد أمين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

مي عمر.. «مع رانيا وسكينة»

تستغني مي عمر عن الدور الرئيس الذي لعبته في مسلسل «لؤلؤ» العام الماضي، وتتقاسم البطولة مع روبي في مسلسل «رانيا وسكينة» هذا العام، حيث تؤدي دور «رانيا» الفتاة الأرستقراطية التي تقابلها «سكينة» في ظروف صعبة وترتبط بها جداً، بينما تجسد روبي دور «سكينة»، وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي على قيادة الشاحنات التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون أحمد خالد صالح، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

إلهام شاهين.. «بطلوع الروح»

النجمة إلهام شاهين قدمت خلال مشوارها ما يقرب من 30 بطولة تلفزيونية وخلال الست سنوات الماضية غابت عن دراما رمضان، ولكنها قررت العودة هذا العام ببطولة مشتركة أو الدور الثاني في مسلسل «بطلوع الروح» الذي تقوم ببطولته منة شلبي، ومشاركة أحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ودياموند عبود، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وتجسد إلهام شاهين في المسلسل، الذي ستدور أحداثه على مدار 15 حلقة، قائدة للجيش النسائي بتنظيم «داعش» الإرهابي.

دينا الشربيني.. و«المشوار»

عادت دينا الشربيني للدور الثاني بعد أن قدمت بطولات مطلقة في مسلسلات «مليكة»، و«لعبة النسيان»، و«زي الشمس»، وذلك من خلال مشاركة الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل «المشوار»، ويشارك في بطولته أحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبدالغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وتجسد دينا الشربيني في المسلسل دور «ورد» زوجة محمد رمضان، ويعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ويواجهان صعوبات الحياة حتى تتغير حياتهما تماماً.

بطولة جماعية

تخلى أربعة من النجوم كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، وياسر جلال، هذا العام عن تقديم البطولة المطلقة من خلال أعمال تحمل اسم كل واحد منهم، ويشاركون في عمل درامي يجمع ثلاثتهم وهو مسلسل «الاختيار 3»، ويشهد الجزء الثالث استكمال حلقة الوصل بين الجزء الأول والثاني ويصور الفترة المهمة التي عاشتها مصر، العمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

أمينة خليل.. «والعائدون»

تقدم أمينة خليل الدور الثاني مع أمير كرارة في مسلسل «العائدون» بمشاركة محمود عبدالمغني، ومحمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وميدو عادل، وصبري عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 حتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في هذه المرحلة.. وذلك بعدما أن قدمت أمينة البطولة العام الماضي في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، موضحة أنها تلعب دور نادين، من خلال شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، وسيتعاطف معها الجمهور، مشيرة إلى أن العمل ليس الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض في رمضان الماضي.