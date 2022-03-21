كريم قاسم في صراع عائلي

سعيد ياسين (القاهرة)

يجسد الممثل كريم قاسم في مسلسل «يوتيرن» شخصية «خالد»، الذي يخوض صراعاً عائلياً ومتزوج من عبير صبري، وهي سيدة أعمال تمتلك شركة تعمل في مجال البورصة، يحاول «خالد» مساندة أسرته في أزماتها، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة يشارك في بطولته ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، وعبير منير، ونانسي صلاح، وهلا السعيد، ومحمود حجازي، ويعتبر «يوتيرن»، وهو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع كريم قاسم بـ ريهام حجاج، حيث تعاونا مسبقاً في مسلسل «لما كنّا صغيرين».

وقال كريم: أعمل حالياً على فيلم سينمائي مع هدى المفتي، واسمه المبدئي «ليلة غير عادية»، ومن إخراج المخرج الصاعد أحمد بيالي، بجانب عدد كبير من الفنانين لم يتم الاتفاق معهم حتى الآن، كما سنبدأ تصوير فيلم «ولاد رزق 3»، والذي سيحمل اسم «الشايب» بعد العيد مباشرة وكما أصور فيلم «أوقات فراغ 2» منتصف العام الجاري، وكان من المفترض أن نقوم بتصوير الجزء الثاني مطلع العام الجاري، والفكرة ستكون أقرب لفيلم «سهر الليالي»، لكن بجيل آخر، واتفقنا مع الشركة المنتجة وبدأنا التحضير، لكن «كورونا» عطلت المشروع، كما تم تغيير المخرجين عدة مرات بسبب الخلافات مع شركة الإنتاج، لكن العمل مكتوب، ويكمل تفاصيل الجزء الأول، لكن مع تغير أعمار أبطاله.