6 طرق لتكسب ثقة زوجتك

أبوظبي (الاتحاد)

قدم موقع «All Pro Dad» (الأميركي المهتم بالدراسات الاجتماعية) بعض النصائح التي تساعد الزوج على كسب احترام زوجته وثقتها، مؤكداً أن الاحترام المتبادل الذي يوجد الثقة من أهم عناصر الزواج الناجح، وأنه يمكن المطالبة به فهو أمر يُكتسب من تصرفات الطرفين.

1- المعاملة

لا يمكنك أن تتوقع أن تمنحك زوجتك الاحترام من دون أن تعاملها بالمثل، أعط أهمية لمشاعرها وآرائها وأفكارها واحترم قراراتها، حيث يجعلها ذلك تشعر بالأمان والسعادة معك، أما إذا عنفتها أو تنمرت عليها محاولاً إكراهها على احترامك، فأنت تتحرك في الاتجاه الخاطئ لكسب ثقتها.

2- التواضع

عندما يُظهر الرجل التواضع والرحمة مع زوجته وأبنائه، يفرض بذلك شخصيته القوية التي تميزه، وتجعل الاحترام ينبع بشكل تلقائي من الحب والتقديربجانب كسب الثقة.

3- هي أولاً

إذا تصرفت وكأنك أهم شخص في المكان ستواجه بالتمرد من الآخرين، ويعني ذلك أنك إذا وضعت زوجتك في المقام الأول ستجد أنها تبدي لك الثقة والاحترام وتميل إلى اتباعك.

4-الوعود

الوفاء بالوعود أحد مؤشرات النزاهة التي تجلب الثقة، فإذا كانت زوجتك تعرف أنك تنفذ ما تعدها به مهما تطلب الأمر، فإن احترامها لك سيكون نتيجة حتمية.

5- الأعمال التطوعية

إن اهتمامك بالآخرين وقيامك بأعمال خيرية أو تطوعية لن يجلب لك احترام زوجتك فحسب، بل يجلب لك نظرة ثقة وتقدير من جميع الأشخاص من حولك أيضاً.

6- أداء الواجبات

يصبح الزوج قائداً أكثر احتراماً داخل منزله إذا أصبح عضواً أكثر مسؤولية، قد يعني ذلك مساعدة الأطفال على أداء الواجبات الدراسية أو مساعدة زوجته في الأعمال المنزلية، وهي الأعمال التي تجعله يكبر في نظر زوجته ويزيد من احترامها لها وثقتها فيه.