علي يوسف السعد يكتب: المشي في السفر- الهايكنغ

بعضهم يحب أن يدمج رحلته ببعض النشاطات التي تعود أن يقوم بها في محل إقامته، فتجد الرياضي يضع ضمن جدول رحلته السياحية أوقاتاً لممارسة الرياضة، وترى من يحب صيد الأسماك متعلقاً بالرحلات البحرية، وهذا ينطبق أيضاً على محبي رياضة المشي، نعم المشي لمسافات طويلة هو نوع من أنواع الرياضات التي يتعنى بعض الناس لممارستها في أجواء مختلفة، وتعرف هذه الهواية أو الرياضة بالهايكنغ Hiking - وهي هواية متدرجة الصعوبة وسأتكلم هنا عن محبيها المبتدئين، كوني واحداً منهم.

من المهم جداً لمن يحب أن يمارس هذه الرياضة أثناء السفر أن يختار بعناية - وبدون حماس متفلت - الطرق المعروفة والمطروقة، وبارتفاعات تتناسب مع مرافقيك، وستجد الكثير من الأماكن السياحية عالمياً تهتم بهذا النوع من الرياضات، فتضع لهم مسارات مقترحة تتناسب مع الجميع، وهناك حدائق وطنية وجبال محمية في بعض الدول ذات مسارات معروفة، كل ما عليك أن تبحث قليلاً، وستجد عالماً مختلفاً.

من المهم جداً إعداد نفسك لرحلتك في أي مسار للمشي، فهناك أحذية خاصة بالمسارات الترابية، وأخرى خاصة بالمسارات الجبلية والجليدية، فاحرص على اختيار المناسب، كما إنه من المهم جداً أن تحمل معك حقيبة بوزن مناسب لحمل بعض الماء والوجبات الخفيفة التي ستمدك بالطاقة، ولا تنس كشاف الإنارة وشاحناً لهاتفك، ويعتمد ما في حقيبتك على وقت رحلتك، فكلما زاد وقت رحلتك، زاد ما يجب أن تحمله من زاد وعتاد.

واحد من أكبر التحديات في التحضير للرحلة، هو اختيار أفضل الملابس لاستهلاك المساحة والوزن. وطبعاً ملابسك في جبال الألب في الشتاء، ستختلف عنها عندما تكون الرحلة في بعض الوديان في الإمارات شتاء، فنوع الملابس يختلف، والمعدات ستختلف ولا تنس واقي الركب وعصا المشي وكشاف إنارة وصحبة مرحة تهون عليك الطريق، وكما يقال الصديق قبل الطريق.

الآن تستطيع أن تنطلق وتستمتع، فإذا كنت مستعداً، لائقاً، مصاحباً لجماعة حلوة المعشر، مختاراً لأماكن مجربة ورائعة وفي أجواء مختلفة، فأبشر برحلة لن تنساها طوال عمرك، وما أجمل هذه الرحلة مع صحبة يراعي فيها القوي الضعيف، وتمشي مع أضعف أفراد القافلة. تتأمل فيها مناظر طبيعية جميلة، مع مزاح مباح، وقفشات ملاح، وضحك على من أتعبه المشي بالنياح.

عن نفسي تعلقت بهذا النوع من الرحلات لأسباب عديدة، فإلى جانب المتعة في اكتشاف البلاد وتحدي الصعاب، فقد عرفني هذا النوع من الرحلات على أصدقاء أصبحوا لاحقاً من أكثر الناس إلى قلبي قرباً، وأصبح السفر معهم متعة لا تضاهى، جمعنا حب السفر، وتحدي الصعاب واكتشاف الجديد من الأماكن وكان (الهايكنغ) هو السبب، هل أنت مستعد؟ جرب ولن تندم، خذ عدتك، واستعد للانطلاق والاكتشاف.