بالصور.. شخصيات «ديزني» في «إكسبو 2020»

شهد جناح الولايات المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي» عرضين جديدين وحصريين للشخصيتين ميكي وميني على مدرج دبي ميلينيوم، وذلك بتنظيم من «ديزني للوجهات الدولية».
وعرضت شخصيات ديزني المحببة مشهديات من وجهاتها وتجاربها الساحرة.
وبدأ ميكي وميني رحلتهما على متن سفينة جديدة تماماً، حيث توقفت في «عالم والت ديزني» بولاية فلوريدا، للاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاقتها.
وصل ميكي وميني إلى «ديزني لاند باريس»، وبعد مكوثهما في فندق ديزني «نيويورك هوتيل - ذا آرت أوف مارفل»، توجها إلى «محطة الأبطال الخارقين» Superhero Station لإلقاء نظرة سريعة على «أفنجر كامبس» Avenger Campus في استوديوهات والت ديزني، حيث صادفا في طريقهما الأبطال الخارقين، ثم توجها إلى قلعة سليبينج بيوتي Sleeping Beauty Castle أحد أشهر المواقع، للاحتفال بالذكرى.