اليوم 09:08
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
بالصور.. شخصيات «ديزني» في «إكسبو 2020»
من «ديزني»
21 مارس 2022 18:06

 شهد جناح الولايات المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي» عرضين جديدين وحصريين للشخصيتين ميكي وميني على مدرج دبي ميلينيوم، وذلك بتنظيم من «ديزني للوجهات الدولية».

 

وعرضت شخصيات ديزني المحببة مشهديات من وجهاتها وتجاربها الساحرة.

وبدأ ميكي وميني رحلتهما على متن سفينة جديدة تماماً، حيث توقفت في «عالم والت ديزني» بولاية فلوريدا، للاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاقتها.

 

وصل ميكي وميني إلى «ديزني لاند باريس»، وبعد مكوثهما في فندق ديزني «نيويورك هوتيل - ذا آرت أوف مارفل»، توجها إلى «محطة الأبطال الخارقين» Superhero Station لإلقاء نظرة سريعة على «أفنجر كامبس» Avenger Campus في استوديوهات والت ديزني، حيث صادفا في طريقهما الأبطال الخارقين، ثم توجها إلى قلعة سليبينج بيوتي Sleeping Beauty Castle أحد أشهر المواقع، للاحتفال بالذكرى.

 

آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©