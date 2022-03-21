مي سليم شريرة في «دنيا تانية»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة مي سليم عن ملامح الشخصية الدرامية التي تظهر بها في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل «دنيا تانية، أمام ليلى علوي»، حيث قالت لـ «الاتحاد»: أجسد شخصية شريرة جداً ولديها اضطرابات نفسية وهي شقيقة «ليلى علوي». وقالت مي: هذه هي المرة الثانية التي التقي بالفنانة ليلى علوي من خلال عمل درامي بعد مسلسل «هي ودافنشي» الذي تم تقديمه قبل ست سنوات، وسعيدة جداً بتعاوني للمرة الثانية مع الفنانة الجميلة ليلى علوي، ومستمتعة جداً بالعمل معها ومع الكاست بالكامل. وأشارت إلى أنها تعاقدت على بطولة حكاية من مسلسل «محامي نفسه» إخراج أسد فولاد كار، والمكون من 10 حلقات، كل حكاية تدور أحداثها في حلقة واحدة بأبطال مختلفين، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها انتهت من تصوير دورها في المسلسل الأردني «على بعد مسافة من الحب» إخراج حسام حجاوي في الأردن، وتشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانة منى عبد الغني من مصر وعدد آخر من الممثلين العرب. كان آخر ظهور تلفزيوني لمي سليم قيامها ببطولة حكاية بعنوان «اعمل نفسك ميت»، من حكايات الموسم الرابع لمسلسل «نصيبي وقسمتك»، الذي كتبه عمرو محمود ياسين، وشاركها بطولة الحكاية حازم سمير، وميدو عادل، وليلى حسين، وإيهاب فهمي، ومحمد مهران، وريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيري، وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على الحكاية وحققت نجاحاً كبيراً بإشادة الجميع، وتصدرت حلقاته التريند. وقالت: إنها تفاجأت بردود أفعال قوية على الشخصية التي قدمتها من خلال المسلسل ولم تتوقع كل هذه التوقعات من أصدقائها داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرة إلى أنها عمرها لن تتخيل أن تقدم حكاية وتحقق كل هذا النجاح.أما آخر ظهور سينمائي، فكان فيلم «200 جنيه» الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلى علوي، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وغادة عادل، وأحمد السعدني، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.