موجة طقس سيئة جديدة تضرب مصر

شعبان بلال (القاهرة)

تضرب مصر، بداية من اليوم الاثنين، موجة طقس شديدة البرودة مع نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار وصقيع على العاصمة القاهرة ومعظم المحافظات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من انخفاض كبير في درجات الحرارة، اليوم الاثنين، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، اليوم، استمرار تجمع السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال مصر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

ومن المتوقع حسب الأرصاد أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وشمال الصعيد 22 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس.

وتأتي هذه الموجة بعد أيام من هدوء في الأحوال الجوية المصرية بعد الموجة الاضطراب المناخي التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات مستمرة من الأرصاد بعدم الانخداع من ارتفاع درجات الحرارة.