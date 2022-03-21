موزة عبيد.. «سبعينية» تدرس مع أحفادها

هناء الحمادي (أبوظبي)

موزة عبيد.. جدة فاتها قطار التعليم، فلم تمنعها الأمومة من الركض خلفه علّها تدركه في إحدى محطّات العمر، فهي امرأة لم تستسلم لسنها ولا لمعوقات الزمن، وأصرت على السير في سفينة الطموح مهما كانت الصعوبات لتصل إلى شاطئ النجاح وتؤدي رسالة علمية هادفة.

«السبعينية» موزة من سكان منطقة الساعدي في رأس الخيمة جدة لـ «20 حفيداً» نموذج مشرف لامرأة طموح ومثال للإصرار على تحقيق.. وتقول «ما دام في العمر بقية، فها نحن نتلمس طريق المستقبل على مقاعد الدراسة هذا ما أشعر به، حيث وجدت نفسي بعد مضي عقود أسابق الزمن من أجل إكمالي حلماً قديماً في الدراسة، لتبدأ رحلة التعليم حتى وصلت إلى مرحلة الأول الثانوي.

وتضيف: التحقت بمركز التعليم المسائي في «مدرسة سهيلة»، تعلمت القراءة والكتابة بإتقان، وأجدت قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح وأنجزت حتى الآن الجزء الرابع منه، وكلي أمل في مواصلة التعليم، مؤكدة إنها تفتخر بعودتها إلى طريق العلم والمعرفة، وهي تلقى تشجيعاً كبيراً من أبنائها وزوجها.

وقالت «ليس عيباً أن تلتفت أم إلى مستقبلها الدراسي وإن بلغت مرحلة الجدة، فالعلم لا يعترف بالعمر إنما هو حق مشروع في أي وقت ومكان، ومن الجميل أن تجد أمهات بهذا العمر يسعين إلى الحصول على شهادة الثانوية، ويملكن أيضاً طموح الدراسة الجامعية، موضحة أن ابنتها البكر شيخة الخاطري تسير على خطاها رغم أنها معلمة لغة عربية إلا أنها واصلت التعلم واستطاعت أن تنافسها في اكتساب المعرفة والعلم حيث حققت ما تصبو له وحصلت علي الماجستير في كتابة القصة القصيرة من جامعة الشارقة والدكتوراه في «بنية السرد في الرواية الإماراتية» من جامعة الشارقة أيضاً، وتبين أنها هي وابنتها يمتلكان جرعة إصرار تميزتا بها رغم العمر.

وتضيف موزة عبيد «إن قيادة الإمارات وفرت لأبنائها كل أسباب النجاح والتميز، فوجدت المراكز المسائية في كل مكان، وأصبح لزاماً على من يملك الطموح والإصرار أن يعود إلى مقاعد الدراسة.