تناول وجبات منزلية صحية ولذيذة أصبح أسهل مع فرش تو هوم

نعلم جميعاً أن هناك العديد من الفوائد لتناول الطعام المطبوخ في المنزل بانتظام بدلاً من تناول الطعام بالخارج أو الطلب من المطاعم. إن تحضير وجبات مطبوخة في المنزل يوفر المال، ويساعد في التحكم في حصص الطعام، وهي طريقة مُثلى لتناول الطعام الصحي، ومن المحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بالحساسية، إنها أيضاً طريقة رائعة لجمع الأسرة معاً لإعداد الوجبات وتناول الطعام مع الشعور الصحي بالوقت العائلي. ومع ذلك، إذا كنت مشغولاً بالعمل أو مسؤوليات منزلية أخرى أو رعاية الأطفال، فقد يصبح الطهي عبئاً بدلاً من كونه عملاً ممتعاً. وهنا يأتي دورنا (البقالة الإلكترونية فرش تو هوم FreshToHome). نحن نفخر بأنفسنا في تقديم مكونات عالية الجودة ومنتجات طازجة ووجبات لذيذة جاهزة للطهي إلى عتبة داركم. إليك الطريقة التي نجعل بها الطهي وتناول الطعام في المنزل أسهل بكثير وأكثر ملاءمة لك، مع ضمان أن وجباتك مصنوعة من مكونات عالية الجودة وليست مملة على الإطلاق. يعد فرش تو هوم FreshToHome أيضاً خياراً أكثر صحة للمتسوقين، حيث تحصل جميع منتجاتنا على العديد من الشهادات من المختبرات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة مثل Halal وFSSAI وTUV وHACCP.

على سبيل المثال، لا توجد الأمونيا أو الفورمالين في المأكولات البحرية لدينا والدواجن، وما إلى ذلك، ولا توجد مضادات حيوية وهرمونات في الدواجن واللحوم، ولا توجد مواد حافظة في المواد الجاهزة للطبخ والمخابز والمخازن. جميع العناصر أيضاً عبارة عن ملصق نظيف بنسبة 100%، مما يعني أنها مصنوعة من عدد قليل من المكونات النظيفة التي يعرفها المستهلكون. جميع المنتجات معبأة ومفرغّة هوائياً ويتم توصيلها في سيارات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، حيث تصل المنتجات للمتسوق في غضون 90 دقيقة عبر التوصيل السريع أو في اليوم التالي. نحن نؤمن أيضاً بخدمتنا لدرجة أننا إحدى العلامات التجارية النادرة في التجارة الإلكترونية لتقديم ضمان استرداد الأموال على النضارة وجودة المنتج والمذاق، لذلك يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستحصل دائماً على منتجات آمنة لك وعائلتك للاستهلاك. إن تناول الطعام مع فرش تو هوم FreshToHome ليس فقط مريحاً، ولكنه أيضاً صديق للميزانية، لأننا نحصل على طعامنا الطازج مباشرة من المزارعين والصيادين، مما يلغي الوقت والتكاليف المرتبطة بالتوريد من الوسطاء. علاوة على ذلك، نقدم بانتظام خصومات وصفقات خاصة تمكن عملاءنا من الحصول على أكثر من 100,000 قيمة مقابل المال، خاصة مع برنامج VIP لكبار الشخصيات الخاص بنا. للحصول على نكهة لكل ما نقدمه، قم بإلقاء نظرة على موقعنا www.freshtohome.com أو قم بتنزيل تطبيقنا.

ستتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى مجموعة الطهي المنزلية السهلة لدينا والتي تتضمن الاختيارات اللذيذة التالية:

• الخضار المقطع مسبقاً - للمساعدة في تقليل وقت الطهي، وزيادة تناول الخضار وضمان أن وجباتك تبدو مثالية، يقدم فرش تو هوم FreshToHome عبوات من الخضار المفرومة ناعماً، مثل الجزر والملفوف والفليفلة وما إلى ذلك لتحضير القلي السريع وسلطة الملفوف والحساء.

• مجموعة جاهزة للطهي - يحتوي فرش تو هوم FreshToHome على مجموعة كبيرة جداً من العناصر الجاهزة للطهي، بناءً على وصفات مستوحاة من الطهاة مع الأذواق العالمية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 15-20 دقيقة لتناول طعام الغداء أو العشاء أو الوجبات الخفيفة. بالنسبة للمبتدئين والوجبات الخفيفة، هناك أكثر من 150 صنفاً، بما في ذلك العناصر المفضلة على الإطلاق مثل أجنحة الدجاج بيري بيري والفطاير والسمبوسك، أو العروض الآسيوية مثل الزلابية والكعك المطهو على البخار. لدينا أيضاً مجموعة رائعة للمشاوي أو الشواء مثل القطع المنقوعة مسبقاً مثل ريش لحم الضأن الطرية، أفخاذ الدجاج في صلصة شيبوتل المدخنة، قطع السمك المتبل، كباب البفتك التركي أو أفخاذ هابانيرو الساخنة أو سيخ الكباب الكلاسيكي (لحم الضأن أو لحم الضأن). يمكنك أيضاً اختيار الأطباق الرئيسية الأخرى مثل كاري روبيان حار (طريقة مالفاني) ودجاج كاري بجوز الهند (طريقة كولهابوري) والغامبا ودجاج متبل (على طريقة ولاية جوا الهندية) وما إلى ذلك. إذا كنت تفضل نظاماً غذائياً صديقاً للنباتات، فإن فرش تو هوم FreshToHome تقدم أيضاً العديد من المنتجات النباتية، مثل البرجر النباتي والنقانق النباتي.

• التغميسات الطازجة - لجعل وجبات الإفطار وأطباق الحفلات أكثر تشويقاً، يجب تنظيف مخزون مخزون FreshToHome، وتغميسات طازجة، مثل الحمص (العادي والحار)، وبابا غنوج، وصلصة الثوم، والطراطور، والمتبل وغيرها الكثير من الأنواع. عبوات السلطة - سواء كنت ترغب في الحصول على سلطة كوجبة رئيسية أو إضافتها وجبة جانبية صحية لوجباتك، فإن فرش تو هوم FreshToHome توفر العديد من الخيارات بما في ذلك مزيج السلطة الذواقة، وسلطة الخس المقرمشة، ومزيج السلطة الربيعية، وسلطة كول سلو، إلخ. • علب فواكه بينما يقدم فرش تو هوم FreshToHome مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكه والخضراوات، فقد قمنا أيضاً بتجميع علب متنوعة من الفواكه والخضراوات بعناية، مثل بوكس الخضراوات القوز قزح للمناعة الصحي Rainbow Immunity Box وبوكس العصائر الخضراء الصحية Green Juice Box، مما يوفر لك الفيتامينات ومضادات الأكسدة الداعمة للمناعة التي تحتاجها لدعم الصحة المثلى.

• قطع وشرائح اللحم الممتازة - اعتماداً على الطبق الذي تريد تحضيره، يمكنك الاختيار من شرائح فرش تو هوم FreshToHome الطازجة والمنظفة بنسبة 100% أو شرائح اللحم والدواجن والمأكولات البحرية، مثل شرائح لحم الضأن الممتازة بالكاري (بالعظم)، قطع كاري الدجاج منزوعة الجلد، روبيان النمر المقشر والمنقوع، وما إلى ذلك.

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