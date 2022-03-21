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دنيا
الممثل ألان ديلون يطلب قتله بطريقة الموت الرحيم
الممثل ألان ديلون يطلب قتله بطريقة الموت الرحيم
21 مارس 2022 09:14

كشف الممثل الفرنسي المخضرم ألان ديلون المتم 87 سنة في 8 نوفمبر المقبل، ينوي اختصار الطريق إلى العالم الآخر، بإنهاء حياته طواعية، إلى درجة أنه طلب من ابنه الممثل أنتوني ديلون تنظيم رحيله المأساوي بطريقة "الموت الرحيم" في سويسرا حيث يقيم، وهو ما قاله الابن نفسه لقناة RTL الإذاعية الفرنسية.

"الموت الرحيم"، هو ممارسة لموت طوعي غير مؤلم، يطلبها مرضى ميؤوس من شفائهم لتخفيف المعاناة الناجمة عن المرض، وهي قانونية في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، إضافة إلى ولاية فيكتوريا بأستراليا، كما في بعض المقاطعات الكندية، وأيضا في ولايتي واشنطن وأوريغون الأميركيتين.

آلان ديلون يعتبر من أشهر النجوم وأكثرهم وسامة، وأطلقت عليه الصحافة عدة ألقاب منها "ساحر النساء" وحظى بشعبية كبيرة منذ ظهوره على شاشة السينما لأول مرة عام 1957.

المصدر: وكالات
ألان ديلون
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