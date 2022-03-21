سلالة "أوميكرون" تثير القلق في أرجاء المعمورة

أضحت سلالة BA.2، المتفرعة عن أوميكرون، سبباً حقيقياً لإثارة القلق في غالبية أرجاء المعمورة؛ إذ إن هذه السلالة الأسرع تفشياً من أوميكرون تسهم بدرجة كبيرة في الارتفاع الراهن في عدد الإصابات الجديدة، خصوصاً في الصين، وهونغ كونغ، وآسيا، وأوروبا.
فقد أعلنت الصين أول وفاة بكوفيد-19 في أراضيها منذ أكثر من سنة. وقالت سلطات هونغ كونغ الجمعة إن أكثر من مليون نسمة من سكانها أصيبوا بالفيروس منذ اندلاع جائحة كورونا في عام 2019.
والمدهش المثير للقلق أن أكثر من 65% من عدد إصابات هونغ كونغ تم تسجيلها خلال الأسبوعين الماضيين فحسب. ووقع أكثر من 95% من وفيات هونغ كونغ بالفايروس خلال الأيام الـ30 الماضية؛ طبقاً للأرقام الحكومية.
وعلى رغم أن BA.1، أي أوميكرون، لا تزال السبب الرئيسي لغالبية الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة؛ فإن BA.2 غدت تمثل 23% من تلك الحالات، بحسب أرقام المراكز الأميركية للحد من الأمراض ومكافحتها (الجمعة).
وقالت سلطات الصحة في نيويورك (الجمعة) إن إصابات BA.2 غدت تمثل 30% من جملة الحالات الجديدة في كبرى مدن أميركا.
وعلى رغم أن اللقاحات المتاحة ضد فايروس كورونا الجديد لا تزال ناجعة ضد أوميكرون والسلالة المتفرعة منها؛ فإن 48% فقط من البالغين الأميركيين المستحقين للقاح هم الذين تقدموا للحصول عليه. ويبلغ عددهم نحو 93 مليوناً.
وفي بريطانيا، حيث سجلت المملكة المتحدة 90349 حالة جديدة؛ أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إتاحة جرعة تنشيطية من لقاحات كوفيد-19، اعتباراً من الأسبوع الحالي.
وذكرت السلطات الصحية أن الجرعة الجديدة تستهدف البالغين من العمر 75 عاماً فأكثر، وأي شخص يعاني مشكلة في المناعة من سن 12 عاماً فما فوقها.
وجاء ذلك إثر إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية أمس أن 1.54 مليون بريطاني، يمثلون 5% من السكان، أصيبوا بالفايروس خلال الأسبوع المنتهي في 12 الجاري؛ 3.5% منهم من ذوي الأعمار المتقدمة.
وأضافت الأرقام الحكومية أن الإصابات أكثر ما تكون وسط من فاقت أعمارهم 70 عاماً. وأعرب مسؤولو المدارس عن خشيتهم من موجة إصابات جديدة وسط المعلمين والطلاب، في وقت تأمل فيه المدارس بخوض امتحانات المرحلة الثانوية.
وأوضحت مسؤولة استطلاعات العدوى بمكتب الإحصاءات الوطنية سارة كروفتس أن الإصابات الجديدة مرتفعة في كل المجموعات السّنّيّة، لكنها بلغت ذروتها وسط من تجاوزوا 75 عاماً.
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أمس: قررنا أن نمنح من تجاوزوا من العمر 75 عاماً ومن يعانون أمراضاً مزمنة جرعة تنشيطية لتحصينهم خلال فصل الربيع. وناشد مفوض الصحة الجديد في نيويورك الدكتور أشوان فاسان نحو 64% من سكان نيويورك الذين لم يتقدموا للحصول على الجرعة التعزيزية أن يسارعوا للحصول عليها.