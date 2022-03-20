من ينتزع لقب «شاعر المليون»؟

أبوظبي (الاتحاد)

يتنافس نجوم «نهائي الحلم» على اللقب الأول والأضخم والأغلى عبر برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون» في نسخة العاشرة، حيث وصل إلى منصة النخبة 6 شعراء من 4 دول عربية (الإمارات، السعودية، الكويت، العراق)، الذين يقتربون من مصافحة «بيرق الشعر» والتتويج باللقب على مسرح شاطئ الراحة غداً، ضمن الحلقة الختامية التي ستبث تفاصيلها الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وتنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء الثلاثاء، الحلقة الختامية من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون» بموسمه العاشر، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناتي «بينونة» و«الإمارات.

مشوار

ويتفاعل ملايين المتابعين خلال هذه الأيام المصيرية، مع شعرائهم المفضلين لاستكمال المشوار في دعم وتألق رحلة الشعراء، إذ يدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ 40 درجة تضاف إلى درجات لجنة التحكيم من 60 درجة (30 درجة عن الأمسية نصف النهائية، و30 درجة عن الأمسية الختامية)، ويتنافس على اللقب في الأمسية القادمة كل من (ضيف الله السميري العتيبي من السعودية، عبدالعزيز بن سدحان من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، فهد البدري من العراق، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، هادي مانع اليامي من السعودية). وحصل شعراء الإمارات على لقب «شاعر المليون» للمواسم الخامس والسادس والتاسع، فيما حازت السعودية على لقب الموسمين الثالث والثامن، والكويت على لقب الموسمين الرابع والسابع، وقطر للموسمين الأول والثاني.

مواسم

ووصل للمراكز الخمسة الأولى لغاية الموسم العاشر: 29 شاعراً من السعودية، 8 شعراء من الإمارات، 6 شعراء من الكويت، شاعران من قطر، شاعران من العراق، وشاعر واحد من كل من الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، واليمن. وشارك في الحلقات المباشرة للمواسم الـ 10 من برنامج شاعر المليون مرحلة الثمانية والأربعين، 480 شاعراً وشاعرة من 19 دولة عربية وأجنبية، وقد كان من بينهم 56 شاعراً من الإمارات، 191 شاعراً من السعودية، 79 شاعراً من الكويت، 37 شاعراً من الأردن، 30 شاعراً من سلطنة عُمان 16 شاعراً من اليمن، 15 شاعراً من قطر، 14 شاعراً من البحرين، 14شاعراً من سوريا، 13شاعراً من العراق، 4 شعراء من السودان، 3 شعراء من مصر، شاعران من فلسطين، وشاعر واحد من كل من: موريتانيا، تونس، ليبيا، الصومال، إيران، وأستراليا.