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إصابة براد بيت بالعمى
إصابة براد بيت بالعمى
21 مارس 2022 00:43

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير نشره موقع «The Things» الكندي عن أن النجم الأميركي براد بيت يجد صعوبة في التعرف على وجوه الآخرين، وهي إصابة طبية معروفة باسم «عمى التعرف على الوجوه».
وقال: إن عدم قدرة بيت، 58 عاماً، على التعرف على الأشخاص الذين يقابلهم بالنظر إلى وجوههم ليست ناجمة عن الغرور، بل هي حالة مرضية كان يعانيها طوال حياته المهنية.
ففي العام 2013، صرح بيت بأن تلك الحالة صعبة للغاية لأن الكثيرين يعتقدون بأنه يقلل من شأنهم ولا يحترمهم، ودائماً ما كانت توجه له تهمة الغرور، واستطاع أن يواجه الأمر، ويسأل الأشخاص «أين التقينا؟»، ولكن الأمر ازداد سوءاً، وتعرض لمزيد من الانتقادات فقرر أن يخضع للفحص ليكشف عن مشكلته.
ويوضح علماء الأعصاب أن عمى الوجوه اضطراب عصبي يصاب به واحد من كل 50 شخصاً بدرجات متفاوتة، ورغم أن الكثيرين يعيشون حياة طبيعية دون أن يدركوا أنهم مُصابون بتلك الحالة، إلا أن براد واجه العديد من المشكلات نتيجة لها.
وكان بيت يعاني من اضطراب آخر أثر كثيراً على حياته، وهو إدمان الكحوليات، الذي يعتقد بأنه السبب في طلاقه من النجمة أنجيلينا جولي وخلافاته معها حول حضانة أبنائهما، لكنه توصل لنقاط ضعفه، ووجد أن الهروب من المشكلات ليس حلاً فأقلع عن تلك العادة، وتمكن من مواجهة إخفاقاته والعمل على حل الخلافات المعلقة.

براد بيت
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