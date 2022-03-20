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دنيا
هاني سلامة يبحث عن قاتل خطيبته
هاني سلامة يبحث عن قاتل خطيبته
21 مارس 2022 00:43

محمد قناوي  (القاهرة)

يقدم الممثل هاني سلامة شخصية المستشار يحيى عز الدين، أحد القضاة الشرفاء الذي يبحث عن مقتل خطيبته في ظروف غامضة، كما يتصدى لمحاكمة قيادات الجماعات المتطرفة، وذلك من خلال مسلسل «ملف سري»، والذي يخوض به السباق الرمضاني القادم، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، حول عالم رجال الأعمال.
 والمسلسل  تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي سلامة، ويشارك في بطولته ماجد المصري، ومحمد محمود عبد العزيز.
هاني سلامة تواجد على شاشة رمضان الماضي بمسلسل «بين السما والأرض»، وهو المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص وكتب السيناريو والحوار للمسلسل في 15 حلقة فقط إسلام حافظ وشارك في بطولته درة، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر، ونورهان، وندى موسى، وأحمد بدير، ومنى عبد الغني، ومحمود الليثي، وأحمد السلكاوي، ومن إخراج ماندو العدل.

هاني سلامة
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