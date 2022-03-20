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3 خطوات لتجنب إدمان الهاتف
3 خطوات لتجنب إدمان الهاتف
21 مارس 2022 00:43

أبوظبي (الاتحاد)

حذر خبراء من خطورة إهمال إدمان الهاتف الذكي، وشددوا على ضرورة إيجاد الطرق لتقليل الوقت الذي نقضيه أمامه وعدم الإفراط في استخدامه، ونقلت جريدة «New York Times» عنهم نصائح للتخلص من ذلك:

القواعد
تخصيص أوقات من اليوم أو أيام الأسبوع لا تستخدم فيها هاتفك على الإطلاق، مثل قبل العمل وبعده، وقد يعني ذلك تركه أو إبعاده عن غرفة نومك أو وضعه في صندوق خارج المطبخ أثناء تناول العشاء.

أقل جاذبية
يمكنك أيضاً جعل هاتفك أقل جاذبية بصرياً عن طريق تغيير الشاشة إلى تدرج الرمادي أو إيقاف تشغيل الإشعارات، على سبيل المثال، وإعادة ترتيب التطبيقات بشكل دوري بحيث يصعب العثور عليها مما يقلل احتمال إغرائك. كما نصح الخبراء بحذف أنواع معينة من التطبيقات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في تجنبها.

الصيام
يشير الخبراء إلى أن أحد الأساليب المهمة للتخلص من إدمان هاتفك هو تبني استراتيجية الصيام التي أثبتت أنها فعالة، حيث يمكنك تحديد فترة طويلة مثل 24 ساعة لتجنب الشاشة تماماً.
وقد يبدو أن الأمر غير عملي للكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم، سواء بسبب العمل أو لأسباب شخصية، ولكن الهدف هو القدرة على الابتعاد عن هاتفك لفترة زمنية ليست بالقصيرة.

الهاتف
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