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دنيا
261 يوماً مشمساً.. «كوينزلاند» لا تعرف البرد
كوينزلاند
20 مارس 2022 20:13

أحمد مراد (القاهرة)

تُلقب ولاية كوينزلاند، الواقعة في شمال شرق أستراليا، بـ «ولاية الشمس الساطعة»، حيث يسودها طقس معتدل مشمس ودافئ، وتشهد 261 يوماً مشمساً خلال العام.كوينزلاند التي تُعد ثاني أكبر ولاية أسترالية من حيث المساحة، والثالثة من حيث عدد السكان، لا تشهد أي طقس بارد، حيث ترتفع نسبة الرطوبة في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر وشهري أبريل ومايو، وتصبح درجة الحرارة أكثر ارتفاعاً لفترة تمتد إلى نصف العام. أما في الفترة خلال شهري يناير ومارس فتُعد الأكثر ارتفاعاً في نسبة الأمطار، وبالأخص في المناطق الساحلية الشمالية من الولاية. وفي الفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر، تنخفض درجة الحرارة في المناطق الداخلية أو المرتفعة خلال فترة المساء، ولكن لا تنخفض درجات الحرارة في جنوب الولاية عن 20 درجة مئوية، ويكون الطقس لطيفاً جداً في فصل الشتاء خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس.

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