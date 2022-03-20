مصر.. سيدة تقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي

قتلت سيدة ابنة جارتها البالغة من العمر 4 سنوات بطريقة قاسية، من أجل سرقة قرطها الذهبي.
وبدأت أحداث الواقعة بعثور ركاب أحد القطارات على حقيبة سفر بداخلها جثة طفلة في محطة السكة الحديدة بالقاهرة، ووجود آثار خنق على رقبتها، وأحالت قوات الشرطة الجثة إلى الطب الشرعي، والذي أكد أن سبب الوفاة هو الخنق.
وبحسب التحقيقات، فإن الطفلة كانت تلعب أمام منزلها بمحافظة المنيا، واستدرجتها جارتها المتهمة إلى المنزل المجاور، وقتلتها حتى تتمكن من سرقة القرط الذهبي بكتم أنفاسها حتى الموت. بعدها حاولت المتهمة التخلص من جثة الطفلة بوضعها داخل حقيبة سفر ووضعتها على متن قطار، وتركت الحقيبة عند وصول القطار للعاصمة القاهرة وفرت هاربة.
وبعد القبض على السيدة اعترفت بتفاصيل الجريمة كاملة، ودلّت الشرطة على محل المشغولات الذهبية الذي باعت إليه القرط المسروق.
وقررت النيابة العامة المصري حبس المتهمة 15 يوماً إلى حين الانتهاء من التحقيقات والحكم في القضية.