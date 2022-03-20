خاصية جديدة.. إمكانية مسح آخر 15 دقيقة من سجل التصفح على جوجل
(أرشيفية)
20 مارس 2022 17:25
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
تحديث جديد على محرك البحث الأكبر، جوجل، حيث أصبح بإمكان المستخدم القدرة على حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص به. وقال المتحدث باسم Google، نيد أدريانس، لصحيفة The Verge، إنه يجري العمل حالياً على طرح هذه الميزة على تطبيق Google لنظام التشغيل Android، متوقعاً أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة. وحسب الموقع المتخصص في تحديثات جوجل، استغرقت هذه الميزة بعض الوقت لتشق طريقها إلى تطبيق Android. وأعلنت Google عن الميزة لأول مرة في مؤتمر Google I/ O في مايو، ووصلت إلى تطبيق Google لنظام التشغيل iOS في يوليو. وقالت Google إنها ستصل إلى إصدار Android من التطبيق في وقت لاحق من عام 2021، وهو ما لم يحدث، فيما لم توضح شركة محرك البحث الأشهر خططها لإحضار الميزة إلى سطح المكتب - في منشور إعلانها في مايو، ولم تحدد الشركة الأنظمة الأساسية التي ستكون متاحة عليها، وفي يوليو، مشيرة إلى أن الميزة قادمة إلى تطبيقات iOS وAndroid. وتقدم Google أيضاً أداة لحذف الأشياء الموجودة في سجل البحث والتي يبلغ عمرها ثلاثة أو 18 أو 36 شهراً تلقائياً.