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وفاة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض
20 مارس 2022 15:26

توفى اليوم الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة والنصف من عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

المصدر: وكالات
مصر
السرطان
فنان
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