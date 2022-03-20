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فؤاد عبد الواحد.. «طاب السمر» في الرياض
فؤاد عبد الواحد.. «طاب السمر» في الرياض
20 مارس 2022 15:10

دبي (الاتحاد)
أعرب الفنان الخليجي فؤاد عبدالواحد عن سعادته بالليلة الغنائية «طاب السمر» التي قدمها على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة الفنانين أصيل أبو بكر وعلي بن محمد، متنقلاً بين باقة من الأغاني الشهيرة التي يفضلها الجمهور أبرزها «خنجر يماني، ياللي تبون الحسيني، تعلم، لا شفتي»، بينما تألق في غنائه بالفصحى مع موال «قل للمليحة»، وأشعل المسرح بأغنية «خطر غصن القنا» من الموروث اليمني، كما غنى مجموعة من ألبومه الأخير الذي طرحه خلال العام 2020، إلى جانب غنائه من روائع الفنان الراحل أبو بكر سالم مثل «سر حبي». 

وحملت ليلة «طاب السمر» الكثير من المفاجآت للجمهور، خاصة عندما اعتلى خشبة المسرح فنانو الحفل الثلاثة فؤاد عبد الواحد وأصيل أبو بكر وعلي بن محمد، وقدموا «تريو» غنائياً من أهم أغنيات الراحل أبو بكر سالم، وسط تفاعل مميز من الجمهور.

الرياض
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