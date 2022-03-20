ورش إبداعية احتفاءً بـ «حق الليلة»

الشارقة (الاتحاد) نظمت مفوضية مرشدات الشارقة فعالية احتفالية بليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، في «متحف بيت النابودة» بالشارقة، حيث أقامت عدداً من الورش التفاعلية والتعليمية لأكثر من 110 من منتسباتها الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بمناسبة تعد جزءاً من العادات والتقاليد الإماراتيّة التي لا يزال الإماراتيون يحافظون عليها.

وجاءت الاحتفالية بهدف ترسيخ الهوية الإماراتية، والحفاظ على التقاليد المحلية وفهمها، وتعزيز الروابط بين المنتسبات من خلال تفاعلهن في المناسبات المحليّة، إضافة إلى توثيق روابط التعاون بين مفوضية مرشدات الشارقة والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث جاءت الفعالية بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف.

مغلف الكعك

وتضمن برنامج الاحتفالية ورشة عمل بعنوان «مغلف الكعك» نظمتها المفوضية بالتعاون مع مجلس إرثي للحرف المعاصرة، وجمعت خلالها 60 زهرة من منتسباتها، حيث تعلمت الزهرات طريقة تزيين مغلف كعك الكوكيز بأساليب مبتكرة ذات طابع تراثي يتلاءم مع أجواء المناسبة.

وفي ورشتين منفصلتين شارك فيهما 50 من المرشدات والمرشدات المتقدمات، احتفت المفوضية بعناصر أساسية من ركائز الهوية الإماراتية التي توارثها السكان عن آبائهم، حيث جاءت ورشة «فن الصقارة»، لتسلط الضوء على مكانة الصقور في الثقافة الإماراتية، وزيادة الوعي تجاه التراث الإماراتي، إضافة إلى تشجيع المرشدات على ممارسة الرياضة التقليدية والتوعية بقيمتها.

أما ورشة «مدخنكِ بأناملكِ» التي نظمتها المفوضية بالتعاون مع بيت النابودة، فاستطاعت المرشدات فيها تنمية مهاراتهن الإبداعية من خلال تزيين «مدخن البخور» بلمسة تراثية، واستثمار المواد الاستهلاكية في صنع تحف فنية مفيدة.

كنوز التراث

وفي تصريحها حول احتفالية، أكدت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، حرص المفوضية على تعريف منتسباتها بجماليات التراث الإماراتي، والتقاليد التي توارثتها الأجيال، مشيرة إلى أن «حق الليلة» تعد واحدة من عناصر المشهد الثقافي والتراثي الذي يعبر عن العائلة الإماراتية وتقديرها لفرح الصغار بقدوم شهر رمضان المبارك. وفي ختام الفعالية وضعت موائد تقدم الحلوى والمشروبات المحلية الإماراتية مثل اللقيمات، الرقاق، الجباب، الخمير، القهوة، كما وزعت مفوضية مرشدات الشارقة على المشاركات في الحفل الحلويات التي اعتاد الإماراتيون تبادلها في «حق الليلة».

