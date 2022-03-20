مقتنيات دبا الحصن في «الأيام التراثية»

الشارقة (الاتحاد) شارك مجلس مدينة دبا الحصن والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في فعاليات الدورة التاسعة عشرة لأيام الشارقة التراثية، بمشاركة ثرية تبرز الماضي بأروع تفاصيله، في إطار تلاقي جهود المجلس مع معهد الشارقة للتراث لتعبر عن شعار الأيام (التراث والمستقبل).

وتهدف المشاركة إلى إبراز وإحياء تقاليد الماضي وأنماط المعيشة في السابق، من خلال الأركان التي يبرزها مجلس مدينة دبا الحصن بمشاركته في القرية التراثية بمدينة الشارقة.

ويعرض المجلس صوراً متنوعة لمسيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجانب صور مختلفة تعرض تاريخ مدينة دبا الحصن القديمة والحديثة ومقتنيات أثريه عبارة عن أسلحة قديمة وسيوف قديمة.

وأكد سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، أهمية مشاركة المجلس في الأيام التراثية والتي تعد من أبرز الأحداث التي تأتي في ظل مظاهر التعافي من فيرس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها ومساهمة المجلس في إبراز التراث ودعوة المجتمع للمشاركة لإحياء الماضي بجميع تفاصيله العبقة.

وأشاد بجهود معهد الشارقة للتراث ودوره في حفظ ودعم أركان التراث ونشره من خلال زخم الفعاليات في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، علاوة على الاهتمام بالفعاليات المقامة في مدينة دبا الحصن، الأمر الذي يعزز من مكانة التراث واهتمام الوطن به لاعتباره رمزاً أصيلاً على هوية ابن الإمارات.