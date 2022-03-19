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دنيا
جولة موسيقية «صديقة للبيئة»
جولة موسيقية «صديقة للبيئة»
20 مارس 2022 01:26

سان خوسيه (أ ف ب) 

بدأت فرقة «كولدبلاي» البريطانية جولتها العالمية الأولى بعنوان «ميوزيك أوف ذي سفيرز»، أمام حشد ضمّ أربعين ألف شخص في الملعب الوطني في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا. وأشار الموقع الإلكتروني التابع للفرقة إلى أنّ الجولة «صديقة للبيئة» و«مستدامة»، إذ تولّد أرضية الملعب الطاقة عندما يقفز المتفرجون فيما تولّد دراجات هوائية الكهرباء اللازمة للحفل، في ظل وعود قدّمتها الفرقة بالتبرّع بشجرة واحدة مقابل كل تذكرة مباعة.
وأوضحت «كولدبلاي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها اختارت كوستاريكا كأوّل محطة في جولتها الجديدة كون البلد معروفاً بصورته «الخضراء» الصديقة للبيئة.

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