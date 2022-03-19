ضبط المتورطين بالسطو على «لوبين»

نانتير (فرنسا) (أ ف ب)

اتّهم القضاء الفرنسي سبعة شبّان بالضلوع في عملية سطو مسلح استهدفت طاقم عمل كان يصوّر الموسم الجديد من مسلسل «لوبين» المعروض عبر منصة «نتفليكس»، في منطقة نانتير في ضاحية باريس في أواخر فبراير عندما هاجمهم نحو عشرين شخصاً مقنعاً، وأطلقوا مفرقعات تجاه طاقم العمل ثم سرقوا معدّات تناهز قيمتها (330 ألف دولار).

وقال المدعي العام في نانتير: إنّ المتهمين جزء من عصابة منظمة، ومعروفون سابقا لدى الشرطة، وتم استرجاع بعض المعدات المسروقة إثر عمليات بحث، ووُضع ثلاثة شبان قيد التوقيف، فيما يخضع الأربعة الآخرون للمراقبة القضائية.