دراما رمضان في «أزمة»

سعيد ياسين (القاهرة)

ظهر على السطح خلال الأيام الماضية، عددٌ من المشاكل الفنية والإنتاجية والتسويقية التي تتعلق بعددٍ من المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها خلال دراما رمضان، وجاء ذلك بسبب اقتراب موعد عرض المسلسلات وعدم الانتهاء من تصويرها، وهو ما ينذر بأن تصوير غالبيتها سيمتد طوال أيام العرض.

وحدة ثانية

أسرة مسلسل «جزيرة غمام» لطارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، استعانت بسبب ضيق الوقت بوحدة تصوير ثانية بقيادة إسلام خيري لتصوير عددٍ من المشاهد في الحي الريفي في مدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يقوم المخرج الأصلي حسين المنباوي بعملية المونتاج للأحداث التي تم تصويرها، خصوصاً أن القنوات القضائية التي ستعرض دراما رمضان طالبت أصحاب المسلسلات بضرورة تسليم ما لا يقل عن 10 حلقات قبل بداية الشهر.

أزمات مالية

وشهد الجزء الثاني من مسلسل «المداح» لحمادة هلال مشكلة كبيرة تمثلت في انسحاب أحد أبطال المسلسل، وهو الفنان كمال أبو رية من العمل بعدما صور 20 في المائة فقط من مشاهده، وذلك بسبب تأخر الجهة المنتجة في دفع مستحقاته، وهو ما أثار حفيظته نتيجة هذا التأخير الذي طال غالبية المشاركين في المسلسل، وبعد عودته نزولاً على وعود قاطعة بدفع مستحقاته في موعدها، فوجئ بإصرار الشركة على نشر ملصقات دعائية للمسلسل تقتصر على صور لحمادة هلال بمفرده، وتجددت أزمته مجدداً مع الشركة المنتجة، وهو ما دفع الشركة لطرح ملصقات جديدة تضم غالبية نجوم العمل، ومنهم أحمد عبدالعزيز، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وهايدي رفعت.

انسحاب

أما مسلسل «سوتس بالعربي» لآسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وريم مصطفى، وتارا عماد، فشهد أزمة كبيرة تجاوزها صناعه بهدوء، وتمثلت في انسحاب مخرجته مريم أحمدي عن استكمال التصوير بعدما صورت 16 يوماً فقط، وهو ما دفع الشركة للاستعانة بعصام عبدالحميد الذي كان يتولى إخراج الوحدة الثانية للعمل الذي بدأ تصويره متأخراً. ويواجه مسلسل «أحلام سعيدة» ليسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وانتصار، وشيماء سيف، وإخراج عمرو عرفة مشكلة من نوع خاص تتمثل في عدم انتهاء مؤلفته هالة خليل من كتابة حلقاته النهائية حتى الآن، وهو ما دفعها إلى التركيز على أن تكون المشاهد التي تكتبها لا علاقة لها بديكورات تم الانتهاء من تصويرها، وهي عملية في غاية الصعوبة.

ملصقات

وشهدت كواليس مسلسل «المشوار» لمحمد رمضان حالة من الجدل بعد طرح ملصقات المسلسل والتي اقتصرت على ظهور رمضان فقط، رغم مشاركة عددٍ من الفنانين معه في البطولة، ومنهم عمرو عبدالجليل، وأحمد مجدي، وندى بسيوني، وأحمد عبدالغني، إلى جانب دينا الشربيني والتي استغنت عن البطولة المطلقة في الدراما الرمضانية التي قدمتها لثلاث سنوات متتالية من أجل مشاركتها في «المشوار»، وهو ما جعل جهة الإنتاج تنتبه للأمر وتطرح ملصقات لفنانين غير رمضان يشاركون في المسلسل، وفي مقدمتهم الشربيني.

خروج من السباق

وتسببت الخلافات بين الفنانة دنيا سمير غانم، والمنتج هشام جمال في خروج مسلسلها «عالم موازي» من سباق رمضان للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب تركيز المنتج على مسلسله الآخر الذي ينتجه، وهو الجزء الثاني من «في بيتنا روبوت» والذي يشارك فيه بالتمثيل إلى جانب الإنتاج، ورغبته في ترحيل «عالم موازي» إلى موسم آخر، وهو ما آثار حفيظة دنيا التي كانت اعتذرت بسبب مسلسلها عن الاشتراك في بطولة الجزء السادس من «الكبير أوي» مع أحمد مكي، والذي يعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب. أما الجزء الخامس من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» لداليا البحيري، وخالد سرحان، فلم يتم تصويره رغم الإعلان عنه، وأرجعت مؤلفة المسلسل أماني ضرغام السبب إلى تقديم مسلسل مختلف بنفس فريق عمل المسلسل، على أن يتم تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.

استقرار

وفي مقابل ذلك، يشهد عددٌ من المسلسلات الأخرى حالة من الهدوء، وذلك لبداية تنفيذها مبكراً، وهو ما أتاح وقتاً كافياً لتصوير غالبية مشاهدها ومونتاج عدد كبير من حلقاتها، ولا يتبقى منها إلا مشاهد قليلة، ومنها مسلسلات «الاختيار 3» لكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وعمرو القاضي، وإخراج بيتر ميمي، و«فاتن أمل حربي» لنيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وفادية عبدالغني، وإخراج ماندو العدل، و«يوتيرن» لريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، و«راجعين يا هوا» لخالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإخراج محمد أسامة، و«ملف سري» لهاني سلامة، ومحسن محيي الدين، وعائشة بن أحمد، ومريهان حسين، وإخراج حسين البلاسي.