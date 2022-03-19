النجوم في ختام «منشد الشارقة» 24 مارس

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف برنامج «منشد الشارقة»، في السهرات الختامية لدورته الـ 13 التي تقام على مسرح المجاز خلال أيام 24، و26، 31 مارس الجاري، نخبة من الفنانين العالميين الذين يحظون بشهرة واسعة لدى جمهور الفن الهادف، أبرزهم الفنان ماهر زين، والفنان حمود الخضر، والفنان معن برغوث، والفنان محمد طارق.

وتنطلق السهرة الختامية الأولى عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 24 مارس الجاري، بمشاركة كل من الفنان معن برغوث والفنان محمد طارق، فيما تنطلق السهرة الثانية مساء يوم السبت 26 مارس الجاري، وتستضيف الفنان العالمي حمود الخضر، المغني والمنتج الموسيقي الكويتي المعروف في ساحة الفن الهادف، الذي أصدر العديد من الألبومات أبرزها ألبوم «ماذا بعد؟» و«أصير أحسن» و«فكرة».

وفي السهرة الثالثة والختامية التي تنطلق عند الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 31 مارس الجاري، يستضيف «منشد الشارقة» الفنان ماهر زين، المنشد والملحن والموزع الموسيقي السويدي الجنسية من أصل لبناني، الذي أصدر عدداً من الألبومات وتحقق حفلاته شهرة وحضوراً جماهيرياً وشعبية كبيرة، واشتهر بحفلاته منذ أول ألبوم غنائي ديني له عام 2009 بعنوان «الحمد لله».

ويتنافس خلالها السهرات الثلاث 12 منشداً في تصفيات البرنامج الذي يتوج في سهرته الختامية الفائز بلقب دورته الـ13، ويمكن للجمهور حضور السهرات من خلال شراء التذاكر من مسرح المجاز بالشارقة.

ويشار إلى أن قائمة المنشدين المتأهلين لهذه الدورة من البرنامج تضم كلاً من، أحمد حجازي من السودان، ومصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وعيسى الحسين من السعودية، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، وعبد الله القاسمي من البحرين، ومحمد بن مراد فرشيو من تونس، ورهيف الحاج من لبنان، وعلوي الشاطري من اليمن، وجمال الكعبي من الإمارات، وخالد الموعد من فلسطين.

يشار إلى أن «منشد الشارقة» برنامج تلفزيوني تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وانطلقت أولى دوراته في عام 2006، حيث استطاع على مدى 15 عاماً اكتشاف وتقديم الموهوبين في فن الإنشاد من مختلف الجنسيات، ويهدف إلى إبراز الأصوات العربيّة، ويقدّم في كل دورة مواهب فنيّة لمتسابقين وتشهد سهرته الختاميّة تتويج الفائز بلقب البرنامج.