«السر» لحسين فهمي.. جاهز للعرض

القاهرة (الاتحاد)

بعدما تسببت المشاكل الإنتاجية والتسويقية في عدم خروج مسلسل «السر» إلى النور طوال السنوات الخمس الماضية، رغم جاهزيته للعرض، استطاعت جهة إنتاجه تسويقه للعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وقال مؤلف المسلسل حسام موسى: إن أحداث العمل الذي يلعب بطولته حسين فهمي، ووفاء عامر، ونضال الشافعي، وأشرف عبدالغفور، وأحمد حلاوة، ومايا نصري، وعلا رامي، وريم البارودي، وألفت عمر، ونور الكاديكي، ومنة جلال، وهبة حسن، وإخراج محمد حمدي، تدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويرصد العديد من العلاقات الإنسانية في المجتمع، حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سراً خطيراً بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ، وأشار إلى أن المسلسل ينتمي لدراما الستين حلقة، وكشف عن أنه مكون من مجموعة من الأسرار وكل حلقة تحمل سراً سيفاجئ به المشاهد، وهو متعلق بجميع الشخصيات فيه.

ويذكر أن المطرب اللبناني وائل جسار يغني أغنيتي «تترات» البداية والنهاية للمسلسل، وتحمل أغنية البداية عنوان «عيش يا ابن آدم دنيتك»، والنهاية «خلاص يا ابن الحلال»، وهما من كلمات أحمد علي موسى، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل، ويعود جسار إلى غناء «تترات» المسلسلات المصرية بعد غياب منذ غنى «تترات» «أستاذ ورئيس قسم» لعادل إمام عام 2015، وكان غنى قبله لمسلسلات «الدالي» لنور الشريف، و«كيد النسا» لفيفي عبده، و«شمس» لليلى علوي.