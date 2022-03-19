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فاوتشي يحذّر من موجة قادمة من كورونا
أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الصحة في البيت الأبيض
19 مارس 2022 21:54

مصطفى أوفى (الاتحاد)
حذّر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن البلاد قد تواجه المزيد من عمليات الإغلاق بسبب موجة محتملة من مرض كوفيد -19 بسبب أحدث متحور من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف فاوتشي، وهو أيضاً رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومستشار للرئيس جو بايدن، أن تلك الموجة يمكن أن تحصل عندما يبدأ الناس الأكثر حذراً في تجاهل الإجراءات الاحترازية الضرورية لمحاربة تفشي الفيروس.
وقال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية، إن تخفيف القيود وتضاؤل ​​الحماية من اللقاحات وظهور المتغير BA.2 حول العالم قد تؤدي إلى موجة أخرى من العدوى المتزايدة.
وأوضح "إذا رأينا في الواقع تحولاً وعودة لظهور المرض، فعلينا أن نكون قادرين على التمحور والرجوع إلى درجة من القيود تتناسب مع الوضع الجديد".
وأكد "لا يمكننا أن نقول فقط، لقد انتهينا من الجائحة. يجب أن نكون قادرين على التحلي بالمرونة لأننا نتعامل مع وضع ديناميكي"، موضحاً أن المتحور، الذي شهد ارتفاعًا حادًا في المملكة المتحدة، يمكن أن يتسبب في زيادة مفاجئة في الولايات المتحدة حيث يبدو أنه معد مثل متحور أوميكرون، ولكنه أقل فتكًا.
واعترف فاوتشي بأن "معدل الوفيات الإجمالي انخفض بالفعل". لكنه أضاف "لن أتفاجأ في الأسابيع القليلة المقبلة، بالنظر إلى حقيقة أننا بدأنا فتح كل شيء، ولدينا زيادة في المتحور بي أيه. 2، إذا شهدنا زيادة في الإصابات".
جاء التحذير في الوقت الذي تم فيه رفع قيود كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط انخفاض حاد في الحالات اليومية بعد زيادة كبيرة جراء متحور أوميكرون في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنتوني فاوتشي
موجة تفشي
فيروس كورونا
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