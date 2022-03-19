ملابس رواد فضاء روس تثير جدلا

أثارت ملابس رواد الفضاء الروس، الذين انضموا أمس الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية، جدلا بين روسيا ودول غربية. وسخرت موسكو من تقارير لوسائل إعلام غربية زعمت أن رواد الفضاء اختاروا ارتداء ملابس صفراء دعما لأوكرانيا. ويتكون العلم الأوكراني من اللونين الأصفر والأزرق. ونفت وكالة الفضاء الروسية، اليوم السبت، تلك التقارير.وقالت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية في قناتها على موقع تيلجرام "في بعض الأحيان، يكون الأصفر.. أصفر فقط". وأضافت "زي الطيران للطاقم الجديد مصنوع بألوان شعار جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية التي تخرّج منها جميع الرواد الثلاثة... من الجنون أن تتصور العلم الأوكراني في كل مكان وفي كل شيء". وقال المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية ديمتري روجوزين، على قناته الشخصية على تيلجرام، إن رواد الفضاء الروس ليس لديهم أي تعاطف مع القوميين الأوكرانيين. وفي مؤتمر صحفي بث مباشرة من محطة الفضاء الدولية، سُئل رائد الفضاء المخضرم أوليج أرتيميف قائد المهمة عن الزي، فقال "كل طاقم يختار لونا يبدو مختلفا. كان دورنا لاختيار اللون.. في الواقع تراكم لدينا الكثير من القماش الأصفر. لذلك، كنا بحاجة إلى استخدامه. ولهذا السبب، تحتم علينا ارتداء زي الطيران الأصفر". وقال المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية إن العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا رداً على العملية العسكرية، قد تدمر العمل الجماعي في محطة الفضاء الدولية وتؤدي إلى سقوط المحطة من المدار. وقال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن أفراد الطاقم الأميركي والروسي على دراية بالأحداث على الأرض لكن عملهم لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية.