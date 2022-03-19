فايز السعيد ونجوى كرم في معرض المجوهرات

الشارقة (الاتحاد) أعلن مركز إكسبو الشارقة عن اختيار نجوى كرم، لتحل ضيفة شرف على فعاليات الدورة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه المركز بدورته الربيعية للعام 2022 من 23 – 27 مارس الجاري. وستلتقي نجوى كرم جمهورها ومعجبيها في مساء اليوم الأول لانطلاق المعرض الأربعاء 23 مارس الجاري، بعد أن أعلنت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حضورها لانطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة.
وأعرب مركز إكسبو الشارقة عن ترحيبه بالفنانة نجوى كرم، مؤكداً أن حضورها كضيف شرف لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بدورته الربيعية للعام 2022 سيزيد الحدث تألقاً وسيوطد مكانته لدى الشغوفين والمهتمين ببريق المجوهرات والماس ونبض الساعات الثمينة، ويعزز حضوره كوجهة رائدة تحتضن سنوياً أشهر الماركات العالمية المتخصصة بالذهب والألماس والساعات التي تحرص على تقديم أحدث تصاميمها، وأعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة، بالإضافة إلى استقطاب ألمع النجوم والشخصيات المشهورة التي تسعى وراء الأناقة والتألق. وسيكون زوار المعرض على موعد للقاء سفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، إلى جانب نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، للاطلاع على نسخة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الجديدة التي ستواصل النجاحات التي حققها المعرض عبر دوراته السابقة، والذي يعد المنصة الأهم في المنطقة التي تحظى بمتابعة وحضور كبار مصنعي ومنتجي الساعات والمجوهرات من مختلف دول العالم.