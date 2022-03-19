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إصابة الشاعر المصري بهاء الدين محمد بالتسمم
إصابة الشاعر المصري بهاء الدين محمد بالتسمم
19 مارس 2022 15:41

شعبان بلال (القاهرة) 
أصيب الشاعر المصري بهاء الدين محمد، اليوم السبت، بالتسمم بسبب تناول طعام في أحد مطاعم القاهرة. وقال الشاعر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «فجأة حالة تسمم غريبة والحمد لله، خلي بالكم من الأكل من أي مكان مهما كان اسمه وشكله».
ورغم أن بهاء لم يذكر مصدر الطعام، ولكن يفهم من السياق أنه من الوجبات السريعة أو أحد المطاعم المشهورة، كما ألمح في كلماته. 
ويعد بهاء الدين واحداً من أهم شعراء جيله، حيث تعاون مع عدد كبير من النجوم في أغانٍ مميزة وشهيرة مثل أنغام، وشيرين عبد الوهاب، عمرو دياب، أصالة، بهاء سلطان، إيهاب توفيق، جورج وسوف، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، إليسا، شمس التونسية، هيثم شاكر، نانسي عجرم، وائل جسار، وآخرين.
وشارك بهاء الدين كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير «ستار ميكر»، الذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة.
ومن أبرز الأغاني التي كتبها خلال مسيرته الإبداعية المميزة، لوعشقاني، وقالي الوداع، وضحكت، وتنسى واحدة، وحبيبي يا عمري، وبتهزر، وآه من الفراق، وغيرها.

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