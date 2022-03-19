«أناسي» تناقش الفيلم الإماراتي «أثل» في إكسبو

دبي (الاتحاد)

نظمت «أناسي» للإعلام بالتعاون مع جناح المرأة في معرض إكسبو 2020 دبي، حلقة نقاشية حول الفيلم الإماراتي القصير «أثل»، ضمن أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية.

فيلم «أثل» إنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام وإخراج الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وبطولة حلا شيحة ومنصور الفيلي، وشارك في التمثيل أحمد الحوسني وحيدر اللامي.

أدارت الحلقة النقاشية «أثل بين الحدس والتمكين» الإعلامية ذكرى والي وشارك فيها مدير التصوير أليساندرو مارتيلا، والمنتجة عفراء المرار، ومساعدة مخرج خديجة القدسي، وعلاء كركوتي رئيس مجلس إدارة شركة MAD Solution، والدكتورة آيات مكي مدربة تنمية بشرية وصانعة بودكاست، والدكتورة ريم متولي مؤسسة مبادرة زي، القيمة لجناح المرأة إكسبو 2020.



تحديات تناول النقاش فيلم «أثل» والتحديات التي واجهته بشكل خاص، والتحديات التي تواجه السينمائيات النساء في العالم العربي بالوقت الحالي بشكل عام، وجهود ومبادرات دعم صانعات الأفلام.

فقالت المنتجة عفراء المرار عن «أثل»: هذا الفيلم مهم لأنه ينطلق من الإمارات ويجمع طاقم عمل متعدد الجنسيات وها هو اليوم يخوض جولات وتجارب عالمية من خلال المهرجانات والمسابقات وهو أمر مشرف.

وقالت مساعدة المخرج خديجة القدسي: من المهم إحياء تراثنا العربي لدى الأجيال الصاعدة والشباب.عملنا كثيراً قبل الانطلاق في التصوير على الكتابة والبحث في أدق التفاصيل، منها الأزياء واختيار أماكن التصوير المناسبة، كما جمعتنا جلسات وورشات كتابة مع المخرجة والمنتجة.

وأشار أليساندرو مارتيلا مدير التصوير إلى أن الطقس كان من أكثر التحديات التي واجهته في تصوير فيلم «أثل»، فقال: كان تصوير هذا الفيلم تجربة مختلفةً نوعاً ما، واستطيع أن أقول بشكل عام إن التصوير في الصحراء يعد نعمة ولكنه صعب جداً.



التحرر من المتوقع

واستعرض علاء كركوتي رئيس مجلس إدارة شركة MAD Solution النجاحات التي حققتها المرأة في صناعة السينما العربية مؤخراً، من خلال تجربة في توزيع وتسويق أكثر من 350 فيلماً، وما يقارب ثلثها لمخرجات نساء، كما تحدث عن ازدهار الأفلام القصيرة في العالم العربي وتحقيقها لنجاحات واضحة بالمهرجانات الدولية، ودور الشركة في توزيع الأفلام القصيرة.

وقال: أهمية فيلم «أثل» هو التحرر من المتوقع. وهذا ما جعلنا نتحمس لتوزيعه وترويجه في أنحاء العالم. هذا الأمر يأتي ضمن استراتيجية الشركة لترويج الأفلام القصيرة وتوزيعها بطريقة ناجحة بأسلوب مؤثر بهدف تعزيز قيمتها وتقدير المواهب التي وراءها.

وقالت الدكتورة آيات مكي مدربة تنمية بشرية وصانعة بودكاست: المرأة مبدعة بطبيعتها، تمنح الحياة للآخرين. وهكذا حالها في الإعلام والسينما خلاقة مبدعة محلقة وخارجة عن المألوف.



نبذة

ويتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي فانتازي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر «طرفة» و«سلمى» مقدمة برامج شهيرة، اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع.



جوائز

جدير بالذكر الفيلم الإماراتي القصير«أثل» حصد العديد من الجوائز في عدد من المهرجانات أهمها:

جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، جائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أميركا، جائزة الأفلام القصيرة المستقلة في لوس أنجلوس في أميركا، جائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند، وجائزة أفضل فيلم في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» في مهرجان العين السينمائي.

كما اختير «أثل» رسميا وتم ترشيحه للقائمة النهائية وللفوز في عدد من المهرجانات والجوائز أهمها:

مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، مهرجان (TINFF) تورنتو السينمائي الدولي بكندا وتم ترشيحه لجائزة في المهرجان، مهرجان فيينا للأفلام المستقلة، مهرجان ليفت أوف بتورنتو بكندا، اختير للقائمة النهائية في مهرجان ARFFالدولي في أمستردام في هولندا، مهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، جوائز روما للأفلام المستقلة «جائزة بريزما» بإيطاليا، مهرجان أمستردام ليفت أوف بهولندا، في الموسم الثامن والثلاثين لجوائز أفلام النقاد في الهند، جوائز ARFF الدولية للأفلام في هولندا2021، مهرجان Bridges السينمائي الدولي في لوتراكي - كورينثيا، اليونان.