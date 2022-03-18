ماراثون دراما رمضان.. من يلحق السباق؟

سعيد ياسين (القاهرة)

يسابق العديد من الممثلين والمخرجين والمنتجين الزمن للحاق مسلسلاتهم التي يصورونها حالياً بشهر رمضان المقبل، وتؤكد تصريحات المشاركين بها أن التصوير سيمتد حتى عرض الحلقات الأخيرة.

«الاختيار 3»

يأتي في مقدمة المسلسلات التي يترقبها الجمهور بشغف بعد النجاح الجماهيري والنقدي للجزأين السابقين، ويشارك في بطولة الجزء الثالث الذي يتواصل تصويره ليل نهار.. كل من أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه عن بطولات مواجهة الجماعات الإهابية.

«الرايات السوداء»

يقوم أمير كرارة ببطولة الجزء الثاني من «هجمة مرتدة»، الذي قام ببطولة جزأه الأول أحمد عز، وهند صبري، وأحمد فؤاد سليم، ويحمل الجزء الجديد الذي يمتد تصويره حتى ساعات متأخرة من الليل عنوان «الرايات السوداء»، ويشارك فيه كل من أمينة خليل، ومحمود عبدالمغني، ومحمد فراج، وجيهان خليل، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، الذي كشف عن أن أحداث الجزء الجديد تدور في إطار من الحركة والإثارة، حول بعض القضايا من ملفات المخابرات، وأشار إلى أن العمل يركز على الدور الذي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية لكشف مخاطر الجماعات الإرهاب.

يسرا مع «أحلام سعيدة»

تراهن يسرا على مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة»، وتكثف تصويره.. ويشاركها بطولته غادة عادل، ومي كساب، ونبيل نور الدين، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وأكدت يسرا لـ «الاتحاد» أنها تبتعد من خلال المسلسل عن نوعية الأعمال التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة وغلب عليها التشويق والغموض، حيث تغلب الكوميديا على أحداث «أحلام سعيدة»، وأكدت أن الجمهور متشوق لمشاهدة أعمال تبتعد به عن الكآبة والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها بسبب جائحة «كورونا».

«فاتن أمل حربي»

تواصل نيللي كريم حضورها الرمضاني من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، وكان يحمل عنوان «أحوال شخصية»، ويشاركها بطولته هالة صدقي، وشريف سلامة، وإخراج ماندو العدل، وأشارت نيللي كريم إلى أنها تتواجد دائماً في موقع التصوير.. حيث تجسد في المسلسل شخصية مدرسة تواجه العديد من المشاكل مع زوجها فيكون الطلاق هو الحل، وتتأزم الأمور أكثر بعد لجوئهما إلى محاكم الأسرة بسبب حضانة الأولاد.

«دايماً عامر»

بعدما تقاسم مصطفى شعبان، وعمرو سعد العام الماضي بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، قرر كل واحد منهما العام الحالي القيام ببطولة عمل منفصل، حيث يقوم مصطفى ببطولة مسلسل «دايماً عامر» مع لبلبة، وعمرو عبدالجليل، وميرنا نور الدين، وكريم فهمي، وإخراج مجدي الهواري، ويتمني انتهاء التصوير للحاق بالسباق.. حيث يدور في إحدى المدارس الدولية، حيث يعيش بعض المدرسين ووكيل المدرسة ومديرتها العديد من المشاكل سواء في حياتهم الخاصة، أو مع الطلبة وأولياء أمورهم.

«مشوار» محمد رمضان

يخوض محمد رمضان السباق بمسلسل «المشوار» من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين في أول تعاون له مع رمضان الذي يجسد شخصية سائق تاكسي يجد نفسه بمرو الأحداث متورطاً في تهريب الآثار، ويكون أمام خيارين، إما السير في ركب العصابة التي وقع في شباكها، وإما الهرب منها، خلال مشاهد متواصلة في مواقع تصوير طبيعية.

«يوتيرن»

تعود ريهام حجاج للتعاون مع المؤلف أيمن سلامة من خلال «يوتيرن» بعدما تعاونت معه قبل عامين في «لما كنا صغيرين»، وتكاد لا تخرج من مواقع التصوير.. ويشارك في البطولة توفيق عبدالحميد وعبير صبري، ومحمد كيلاني، وكريم قاسم، وإخراج سامح عبدالعزيز، الذي قال إن الأحداث تدور في إطار دراما اجتماعية حول العديد من المشاعر الإنسانية، وذلك من خلال طبيب يعيش مع ابنته بعد وفاة زوجته، ويتفانى في خدمتها حتى تتخرج من الجامعة.

«الكبير أوي 6»

تجاوز الجزء السادس من «الكبير أوي» كل المشاكل الإنتاجية والتسويقية التي حالت من دون ظهوره للنور طوال الفترة الماضية، ويتواجد فريق العمل بشكل كامل في موقع التصوير.. ويشارك في الجزء الجديد أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وحمدي الميرغني، وإخراج أحمد الجندي، ولفت هشام إسماعيل الذي جسد شخصية «فزاع» في الأجزاء السابقة، إلى أنه يواصل تقديمها في الجزء السادس لـ «الاتحاد»، إن فريق المسلسل لم يفقد الأمل في خروج الجزء الجديد للنور، خصوصاً وأن الجميع تحمس لتقديم جزء جديد لا يقل نجاحاً عن السابقة.

«راجعين يا هوا»

يعود خالد النبوي بعدما غاب العام الماضي، وتأتي عودته من خلال «راجعين يا هوا»، الذي يشهد تواجده باستمرار وتفرغه للتصوير.. ويشاركه بطولته نور اللبنانية وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، ويخرجه محمد سلامة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، الذي قال: إن المسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قدمه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة عام 2003، ويعد ثاني الأعمال الدرامية التي تقدم عن أعمال عكاشة بعد وفاته، بعد «موجة حارة» عام 2013، وكشف أحمد بدير عن أنه يجسد في المسلسل شخصية رجل يحب الماضي ومشغول بالفلسفة والفكر.

«سوتس» آسر وصبا

يحاول فريق مسلسل «سوتس» المشاركة في السباق.. العمل بطولة آسر ياسين، وصبا مبارك، وأحمد داوود، وريم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، وهو مأخوذ عن المسلسل الأميركي الشهير «suits»، الذي عرض موسمه الأول عام 2011، ويدور في فلك عالم المحاماة والقضايا، من خلال شاب لم يكمل دراسته الجامعية، لكنه ذكي وطموح.

«جزيرة غمام»

جدد المؤلف عبدالرحيم كمال تعاونه للعام الثاني على التوالي مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب بعدما تعاونوا العام الماضي في «القاهرة كابول»، حيث يقدمون مسلسل «جزيرة غمام» ويشارك في بطولته أحمد أمين، ومي عز الدين، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ويخرجه حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إحدى الجزر النيلية في صعيد مصر في العشرينيات من القرن الماضي.

«ملف سري» لهاني سلامة

يواصل هاني سلامة حضوره من خلال «ملف سري» مع محسن محيي الدين، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر التي قالت إن المسلسل يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض، وتجسد خلاله شخصية والدة هاني سلامة، وهي رئيس تحرير مجلة تتعرض لمواقف صعبة بسبب عملها.

«توبة» عمرو سعد

يشارك عمرو سعد، في بطولة مسلسل «توبة» مع صبا مبارك، وكريم عفيفي، ودياب، وماجدي المصري الذي أوضح أن المسلسل يدور في إطار اجتماعي شعبي في بورسعيد، ويتناول فترة معينة من تاريخها، والصراعات التي تقع بين مجموعة من الأشخاص.