10 نصائح لمزاج جيد من دون القهوة

أبوظبي (الاتحاد)

تساعد القهوة في التخلص من الشعور بالنعاس بسبب احتوائها على الكافيين، الذي يبقيك يقظاً لفترة طويلة، حيث يقدم موقع «Stars Insider» البريطاني (المهتم بأخبار النجوم والمشاهير)، بعض البدائل الصحية لتنشيط العقل والحفاظ على مزاج جيد طوال اليوم:

1- تحكم في نظامك الغذائي بتقليل الكافيين وتناول الطعام الصحي يرفع شعورك بالحيوية والنشاط ويعزز رفاهيتك.

2- تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة حتى لا تشعر بالنعاس فتلجأ إلى تناول القهوة.

3- أعط الأولوية لتناول البروتين، وتجنب السكريات والكربوهيدرات مثل المعكرونة والأرز.

4- حافظ على رطوبة جسمك، بشرب الكثير من الماء خلال اليوم لزيادة مستويات الطاقة.

5- مارس التمارين الرياضية المنتظمة أو المشي على الأقل، لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز صحتك الجسدية والعقلية.

6- يساعد الاستماع إلى الموسيقى المفضلة ورفع الصوت قليلاً في إبقائك يقظاً.

7- تناول الشاي والشاي الأخضر لزيادة حرق الدهون وتحسين الأداء البدني ووظائف المخ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8- امضغ العلكة، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أنها تعمل على إبقاء العقل نشيطاً، واختر الأنواع الخالية من السكر.

9- خذ قسطا من الراحة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، بعيداً عن الشاشات وابحث عن مكان هادئ للاسترخاء واغمض عينيك.

10- تجنب كل الأعمال الإلكترونية والهواتف المحمولة في وقت متأخر، حتى تنام جيداً.