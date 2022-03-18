عودة القنادس إلى لندن بعد 4 قرون

لندن (أ ف ب)

عادت القنادس إلى لندن أخيراً إثر إطلاق اثنين من هذه الحيوانات ذات الأسنان الطويلة في العاصمة البريطانية بعد غيابها عن العاصمة البريطانية لما يقرب من أربعة قرون، وأُطلق الحيوانان البالغان سنتين في حظيرة تبلغ مساحتها ستة هكتارات داخل مزرعة تعليمية في لندن الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين النظم الإيكولوجية ومواجهة التغيّر المناخي، وقال نائب رئيس المجلس المحلي إيان بارنز «من خلال استكشاف تقنيات إدارة طبيعية للفيضانات التي يمثل مشروع إطلاق القنادس واحداً منها، يمكننا تقليل مخاطر أضرار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الشديدة، ما يتيح لنا حماية مئات لا بل آلاف الأسر».