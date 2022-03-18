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كانييه ويست ممنوع من إنستغرام 24 ساعة
كانييه ويست
19 مارس 2022 01:37

علّقت شركة ميتا حساب مغني الراب الأميركي كانييه ويست على منصة إنستغرام لمدة 24 ساعة، بعد إشارته بشكل عنصري إلى الفنان الكوميدي تريفور نُوَا، وعبر حسابه على إنستغرام ردّ كانييه على انتقادات كان قد وجهها إليه تريفور نُوَا تتعلق بتصرفات مغني الراب تجاه زوجته السابقة كيم كارداشيان ونشر تعليقات عنها وأولاده منها، وعن الممثل الكوميدي الأميركي بيت ديفيدسون الذي تواعده كارداشيان، وقالت شركة ميتا، إن كانييه انتهك سياسة المنصة في ما يتعلق بخطاب الكراهية والتنمر والتحرش، وقالت شركة ميتا، إنها ستتخذ «خطوات إضافية» إذا رأت مزيداً من الانتهاكات لسياساتها.

المصدر: وكالات
شركة ميتا
إنستغرام
كانييه ويست
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