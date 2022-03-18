عندما تبحث الصحافة وراء الأبواب المغلقة.. مطبوعات غريبة تلقي نظرة جديدة على العالم

باريس (الاتحاد)

عالم الإعلام واسع الأفق، فكل ما يهم الناس، ممكن أن يكون موضوعاً لمطبوعة جديدة. لكن أن تصدر مجلة للمراحيض... هذا شيء جديد، يؤكد أهمية القول المأثور «دخول الحمام ليس كالخروج منه».

الصحفية الأميركية إيرين شيهي وزميلتها الكاتبة إليزابيث جومبورت، أصدرتا المجلة لتقديم نظرة جديدة عن العالم. انطلقت المجلة الفصلية - واسمها Facility - في نوفمبر 2019.. وكلها مخصصة للحديث عن دورات المياه ولوازمها والنظافة الصحية وقضايا أخرى تتقاطع معها ثقافياً واقتصادياً وحتى تاريخياً. إنها أشبه بمغامرة لاستكشاف أبعاد جديدة وراء الأبواب المغلقة في عوالم هذه المساحات الضيقة كما تقول الناشرة ايرين شاهي في تقرير على موقع «كولومبيا جورناليزم ريفيو».

جاءت المجلة متوافقة تماماً مع اهتمامات الصحفيتين التي تتركز حول قضايا البنية التحتية للمدن والبيئة، والعنصرية والمساواة والإعاقة.. وكلها محاور أساسية لموضوعات المجلة.

تناول العدد الأول قضايا تاريخية تتعلق بنشأة المراحيض، ومتى بدأ الفصل بين دورات مياه الرجال والنساء، والاحتجاجات التي طالبت بتيسير دخول أصحاب الهمم الأماكن العامة، بما في ذلك دورات المياه، وأعمال الشغب ضد إجراءات النظافة عند نقطة إلباسو الحدودية للعبور للولايات المتحدة مع مقابلات مع سباكين وتقارير عن مستحضرات النظافة.

وفي الحقيقة ليست هذه المجلة الأولى من نوعها .. ففي عام 2014، كانت الصحفية الفرنسية أودي لالو تكتب مدونة خاصة لتقييم مستوى النظافة بالحمامات العامة الفرنسية. بمرور الوقت أدركت لالو أنه بالكتابة عن الحمامات يمكن للمرء أن يتطرق لقضايا حياتية ومجتمعية بالغة الأهمية يفجرها الحديث عن الحمامات.. مثل قضايا الصحة العامة والنظافة والبيئة والتمدن والعلاقات الاجتماعية بين مجموعات بشرية مختلفة.. فعالم دورات المياه يخفي وراء أبوابها المغلقة الكثير، مما يكشف عن أحوال المجتمعات.. في المحطات السويسرية مثلاً، يتم إجبار النساء على دفع تذاكر دخول للحمامات أعلى مما يدفعه الرجال بنحو الثلث.

وتدريجياً بدأت لالو تتحاور عبر مدونتها مع شخصيات تعمل في قطاعات ذات صلة بالمراحيض وصناعة الحمامات ولوازمها، ثم تساءلت أمام المرآة ذات مرة.. كم مجلة تصدر خصيصاً من أجل الحمامات التي تُعد مكاناً مهماً للجميع؟! حينها اكتشفت أنه يتعين عليها أن تصدر مجلة خصيصاً لهذا الغرض. وبالفعل أصدرت Flush magazine، التي تصف نفسها بأنها مطبوعة دورية عن المراحيض والثقافة والمجتمع.. انطلقت المجلة في نوفمبر 2018 لتطرح في الفضاء الثقافي والإعلامي الفرنسي الكثير من القضايا غير التقليدية.