10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
منى محمد.. من «الخربشة» إلى الإبداع
منى محمد
9 مارس 2022 01:04

هناء الحمادي (أبوظبي)

أمسكت منى محمد بفرشاة التلوين حين شاهدت والدتها ترسم على زجاج «برواز» صورة عائلية فقامت بتقليدها، لتنطلق بعدها تدريجياً إلى رسم القصص والروايات التي تقرأها، وحرصت على متابعة الفيديوهات التعليمية والتحقت بدورات رسم قصيرة خلال فترة دراستها في جامعة الإمارات، على الرغم من تخصصها في كلية الهندسة «هندسة بترولية»، وعملها بعد ذلك في مجال كيميائي يرتبط بالتجارب والبحوث العلمية. 

مقولة
منى التي تنتمي إلى عائلة تعشق الرسم، شاركت في العديد من المسابقات الوطنية للعلوم والابتكار، و«العباقرة الافتراضيون» والمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وحازت المركز الأول لأفضل ابتكار بيئي لعام 2019. 
وتؤمن منى بمقولة عباس محمود العقاد «حياة واحدة لا تكفيني»، حيث ترى أنها من خلال القراءة يمكن أن تتخيل المستقبل أو أن تعود بالتاريخ إلى عصور سابقة، كما يمكنها أن تتجول في الريف أو العمل في مدينة على الجهة الأخرى من العالم، مشيرة إلى أنها كثيراً ما وجدت نفسها «تخربش» ببعض الرسومات على صفحات الروايات، خصوصاً عند المرور بنص مذهل مكتوب ببراعة، فتشعر أنه عليها تحويل هذا الجمال المقروء إلى مرئي.

روايات
ووجدت منى في فكرة اللوحات المستوحاة من الروايات أو القصائد تميزاً كبيراً، فمن وجهة نظرها لم يحظ بقدر كاف من الاهتمام في العالم العربي، موصحة أنها عندما رسمت لوحات مستوحاة من الروايات تلقت إشادة من دور النشر وكتّاب الروايات والشعراء، مما شجعها على الاستمرار. 
وعن مشاركاتها تذكر منى: «قدمت العام الماضي ورشة لرسم الشخصيات الروائية في إحدى المدارس، وذلك بعد انتشار رسوماتي، وكان التجاوب من قبل الطالبات مشجعاً، لذلك قررت هذا العام إنجاز مجموعة من رسومات  12 رواية جديدة ستنشر خلال مارس الجاري، معربة عن توجهها إلى عرض لوحاتها في معرض يجمع بين الأدب والفن، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم أعمال تسلط الضوء على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، بجانب حاضرنا وتطلعاتنا المستقبلية.

الرسم
الإمارات
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©