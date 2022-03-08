منى محمد.. من «الخربشة» إلى الإبداع

هناء الحمادي (أبوظبي)

أمسكت منى محمد بفرشاة التلوين حين شاهدت والدتها ترسم على زجاج «برواز» صورة عائلية فقامت بتقليدها، لتنطلق بعدها تدريجياً إلى رسم القصص والروايات التي تقرأها، وحرصت على متابعة الفيديوهات التعليمية والتحقت بدورات رسم قصيرة خلال فترة دراستها في جامعة الإمارات، على الرغم من تخصصها في كلية الهندسة «هندسة بترولية»، وعملها بعد ذلك في مجال كيميائي يرتبط بالتجارب والبحوث العلمية.

مقولة

منى التي تنتمي إلى عائلة تعشق الرسم، شاركت في العديد من المسابقات الوطنية للعلوم والابتكار، و«العباقرة الافتراضيون» والمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وحازت المركز الأول لأفضل ابتكار بيئي لعام 2019.

وتؤمن منى بمقولة عباس محمود العقاد «حياة واحدة لا تكفيني»، حيث ترى أنها من خلال القراءة يمكن أن تتخيل المستقبل أو أن تعود بالتاريخ إلى عصور سابقة، كما يمكنها أن تتجول في الريف أو العمل في مدينة على الجهة الأخرى من العالم، مشيرة إلى أنها كثيراً ما وجدت نفسها «تخربش» ببعض الرسومات على صفحات الروايات، خصوصاً عند المرور بنص مذهل مكتوب ببراعة، فتشعر أنه عليها تحويل هذا الجمال المقروء إلى مرئي.

روايات

ووجدت منى في فكرة اللوحات المستوحاة من الروايات أو القصائد تميزاً كبيراً، فمن وجهة نظرها لم يحظ بقدر كاف من الاهتمام في العالم العربي، موصحة أنها عندما رسمت لوحات مستوحاة من الروايات تلقت إشادة من دور النشر وكتّاب الروايات والشعراء، مما شجعها على الاستمرار.

وعن مشاركاتها تذكر منى: «قدمت العام الماضي ورشة لرسم الشخصيات الروائية في إحدى المدارس، وذلك بعد انتشار رسوماتي، وكان التجاوب من قبل الطالبات مشجعاً، لذلك قررت هذا العام إنجاز مجموعة من رسومات 12 رواية جديدة ستنشر خلال مارس الجاري، معربة عن توجهها إلى عرض لوحاتها في معرض يجمع بين الأدب والفن، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم أعمال تسلط الضوء على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، بجانب حاضرنا وتطلعاتنا المستقبلية.