10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
دياموند تعود للدراما المصرية بـ«طلوع الروح»
دياموند بو عبود
9 مارس 2022 01:04

القاهرة (الاتحاد)

تجسد الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود في مسلسل «بطلوع الروح» شخصية سيدة أجنبية من أصل لبناني، وتواصل تصوير المسلسل ما بين لبنان وسوريا للعرض ضمن دراما رمضان المقبل.
دياموند تعود إلى الدراما المصرية بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ أن شاركت في بطولة مسلسل «السهام المارقة» مع شريف سلامة، وإخراج محمود كامل. «بطلوع الروح»، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وعادل كرم، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، ومجموعة أخرى، والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف محمد هشام عبية.يذكر أن آخر ظهور لـ «دياموند بو عبود» كان فيلم «أصحاب ولا أعز»، والذي عرض على إحدى المنضصات، ويقوم ببطولته منى زكي، وإياد نصار، وعادل كرم، وجورج خباز.

دياموند بوعبود
الدراما المصرية
دراما رمضان
الدراما الرمضانية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©