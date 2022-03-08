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دنيا
مي عز الدين.. «سندس» الغجرية في رمضان
مي عز الدين
9 مارس 2022 01:04

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت مي عز الدين عن ملامح الشخصية التي أعادتها للمشاركة في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «جزيرة غمام»، وذلك بعد غياب 3 سنوات منذ أن قيامها ببطولة مسلسل «البرنسيسة بيسة» عام 2019.وقالت إنها تقدم دوراً جديداً ومختلفاً تماماً؛ إذ تظهر في شخصية الفتاة «سندس» التي تنتمى إلى عائلة «غجرية»، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات بسبب وقوعها في حب أحد كبار جزيرة غمام (إحدى المناطق في الصعيد)، مما يعرضها للمشاكل، حيث تدور أحداث المسلسل في العشرينيات من القرن الماضي، في إطار صعيدي يناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم، ويشاك في بطولة المسلسل كل من طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومن إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال.يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل «خيط حرير» بطولة محمود عبد المغني، ونيقولا معوض، وسوسن بدر ومن إخراج إبراهيم فخر، وتناول المسلسل واقع حياة سيدة أعمال مصرية عقب وفاة زوجها، الذي يتركها في معاناة شديدة مع زوجته الأولى ونجله وصراعها معهم حول «الميراث».

مي عز الدين
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