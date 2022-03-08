«سقّايات» مراكش.. تروي قصة الحياة

محمد نجيم (الرباط)

تعتبر السقايات القديمة بمراكش المغربية إحدى أبرز معالم المدينة العتيقة وحاراتها، وأُعيد تأهيلها وترميمها لتكون ضمن معالمها الأثرية، وتم إنشاء تلك السقايات قبل قرون لتزويد المدينة بالماء الذي يأتيها من منابع قريبة ومن مرتفعات جبال الأطلس، كما تُوفر تلك السقايات الماء للبيوت والمدارس العتيقة والمساجد، كما يستفيد منها عابرو سبيل وقوافل التجار والرحل، وقد عمل الصانع المغربي على تزيين تلك السقايات بجمل وأمثال تمجد الماء وتدعو لاستعماله من دون تبذير أو إسراف.

وينبهر السائح بتلك السقايات التي يصادفها في أزقة مراكش العتيقة وحاراتها، فينجذب إلى تلك الزخارف الجميلة، التي تزينها وبالأخشاب والأحجار المنحوتة التي تحصنها.. وكان لمدينة مراكش نظامها المائي الذي يميزها عن باقي المدن، نظراً لوفرة الصهاريج الموجودة فيها ومن أهمها صهريج «المنارة» وصهريج «البقر» وصهريج «الغريسية»، وكل تلك الصهاريج تجلب الماء من العيون والجداول القريبة. ويتزايد الطلب على حماية تلك السقايات، أو ما بقِي منها، والتي تعكس حقبة مضيئة ومهمة من التاريخ، وقد تم إنشاء متحف لحضارة الماء في مدينة مراكش لحماية تلك السقايات وترميمها لأنها تراث يعكس حضارة المغرب.

ويقول المرشد السياحي محمد بن الطاهر: سقايات مراكش تبهر السائح العربي والأوروبي، الذي يقف في طوابير طويلة لالتقاط الصور أمام تلك السقايات بزخارفها البديعة، لأنها تعيده إلى زمن جميل في تاريخ البشرية، فهي تعكس فترة من ازدهار مراكش وإشعاعها، كما أن تلك السقايات تعكس براعة الحرفي والخطاط المغربي، وهي إبداع عمراني يجب حمايته من التلف والنسيان وحماية تلك النقوش التي تزينها.