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دنيا
انتحار طالبة في المدرسة بطريقة مأساوية في مصر
الشرطة المصرية (أرشيفية)
8 مارس 2022 21:58

شعبان بلال (القاهرة)

واقعة مأساوية شهدتها مصر، اليوم، حيث أقدمت طالبة على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع في المدرسة التي تقع بمحافظة الجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).

وحسب التحريات الأولية، فإن طالبة في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة تجريبية بالجيزة ألقت بنفسها من الفصل بالطابق الرابع في المدرسة، لأسباب عائلية عقب خلافات مع والدتها.

وأشار التحريات إلى أن الطالبة تعيش رفقة والدتها التي كانت تعنفها بسبب جلوسها على «الإنترنت»، ومحادثاتها على هاتفها المحمول وقلة مذاكرة ومتابعة دروسها، موضحة أن والديها منفصلين منذ فترة ليست كبيرة.

وكتبت الفتاة حسب التحريات الأولية رسالة حزينة في كشكول الدرس الخاص بها، بينما أكدت الأم، حسب التحريات، أنها دخلت في مشادة مع ابنتها بسبب كثرة جلوسها على «الإنترنت» ومحادثاتها على هاتفها المحمول، وعنفتها بسبب قلة مذاكرة ومتابعة دروسها.

وحسب شهود عيان، فإن الفتاة أقبلت فجأة دون انتباه المدرس وزميلاتها بالفصل، وصعدت أعلى الكرسي وقفزت من شرفة الفصل مباشرة من الطابق الرابع. وأحالت الجهات المسؤولة الواقعة إلى النيابة العامة المصرية لتولي التحقيقات والتعرف على أسباب الواقعة.

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