10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
"بلومبرغ الإعلامية" تفتتح أول مركز إبداعي لها في الإمارات
"بلومبرغ الإعلامية" تفتتح أول مركز إبداعي لها في الإمارات
8 مارس 2022 20:40

دبي (وام)
أعلنت مجموعة بلومبرغ الإعلامية افتتاح " استوديوهات بلومبرغ الإعلامية " - قسم محتوى العلامة التجارية التابع للمجموعة أول استوديو إقليمي لها في دبي، ليكون بمثابة مركز إبداعي جديد للعملاء في المنطقة للوصول إلى جمهور بلومبرغ المؤثر من خلال سرد القصص الاستراتيجية للعلامة التجارية.
وقال ستيفن كولفين، الرئيس التجاري العالمي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: " شهدت أعمالنا في الشرق الأوسط نمواً كبيرا على مدار السنتين الماضيتين، الأمر الذي تطلب منا توسيع عمليات استوديوهات بلومبرغ الإعلامية من لندن إلى دبي.. ويُعدُّ الاستوديو الإبداعي الذي يخدم منطقة الشرق الأوسط خطوة إيجابية ومهمة لمواصلة تنمية شراكاتنا، وتوسيع عملنا التعاوني ليشمل مناطق جديدة، كما سيمكننا من مواكبة الطلب على خدمات محتوى سرد القصص المخصص والهادف والقائمة على البيانات".
كانت استوديوهات بلومبرغ الإعلامية قد حققت نمواً في العائدات بنسبة 50٪ على أساس سنوي من 2020 إلى 2021 على المستوى العالمي. ويستند هذا الإعلان إلى النجاح الأخير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ضاعف الاستوديو قائمة عملائه خلال الفترة نفسها.
من جانبه، قال آشيش فيرما، الرئيس العالمي لاستوديوهات بلومبرغ الإعلامية: "تعد استوديوهات بلومبرغ الإعلامية شريكاً استراتيجياً للعملاء فهي تسهم في إطلاق العنان لإمكانات أنظمة بلومبرغ.. وسيكون الاستوديو الجديد في دولة الإمارات مكاناً لتعزيز تعاوننا مع الشركات الأكثر طموحاً في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تقديم محتوى عالي الجودة يصل إلى جمهور عالمي مؤثر".
وتتعاون " استوديوهات بلومبرغ الإعلامية " مع شركات في جميع أنحاء العالم تعمل في مجالات التكنولوجيا والسياحة والتمويل والرفاهية وغيرها. وسيعمل الاستوديو الذي تم تأسيسه مؤخراً بشكل وثيق مع الفريق التجاري في مجموعة بلومبرغ الإعلامية في دبي، وذلك لبناء فرص الشراكة المتكاملة وتعزيز المحتوى الإبداعي المدعوم بالبيانات.
يأتي تأسيس الاستوديو في إطار التوسع الإعلامي المتواصل لمجموعة بلومبرغ في المنطقة، والذي يشمل إضافة المنصات المحلية والمحتوى ودعم المواهب الإقليمية وإطلاق برنامج بلومبرغ داي بريك الشرق الأوسط، الذي يمثل برنامجاً صباحياً رائداً.

مجموعة بلومبرغ الإعلامية
دبي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©